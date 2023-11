L'ancienne merveille de l'univers dévoilée : les efforts de collaboration de Webb et Chandra

Dans une révélation révolutionnaire qui a laissé la communauté scientifique bouche bée, des chercheurs ont découvert l’existence du trou noir le plus ancien jamais détecté. Ce géant céleste est né 470 millions d’années seulement après la naissance de l’univers lors de l’événement notoire connu sous le nom de Big Bang.

Cette incroyable découverte a été rendue possible grâce aux efforts combinés de deux observatoires spatiaux pionniers : le télescope spatial James Webb de la NASA et l'observatoire Chandra X-Ray. Ces deux instruments incroyables ont travaillé en parfaite synergie au cours de la dernière année pour percer les mystères de cette merveille cosmique.

Ce trou noir récemment découvert est un monstre absolu, mesurant dix fois la taille du trou noir résidant au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. Son âge étonnant est estimé à environ 13.2 milliards d’années, alors que l’univers lui-même a environ 13.7 milliards d’années.

Ce qui distingue cet ancien trou noir, c’est sa masse. Les scientifiques pensent que son poids varie de 10 à 100 % de la masse combinée de toutes les étoiles de sa galaxie hôte. De telles proportions sont inédites dans les trous noirs trouvés dans notre Voie Lactée ou dans les galaxies voisines. Normalement, les trous noirs ne représentent que 0.1 % de la masse de leur galaxie respective.

La communauté scientifique émet l’hypothèse que ce trou noir colossal s’est formé à partir de l’effondrement de nuages ​​​​de gaz massifs au sein d’une galaxie adjacente à une autre galaxie contenant des étoiles. Au fil du temps, ces deux galaxies ont fusionné, le trou noir nouvellement découvert prenant finalement la position centrale.

Pour découvrir cette relique cosmique lointaine, les télescopes Webb et Chandra ont utilisé une technique appelée lentille gravitationnelle. En agrandissant la région de l’espace abritant la galaxie UHZ1 et son trou noir, ils ont pu observer cette merveille ancienne. Ceci a été réalisé en exploitant la lumière émanant d’un amas de galaxies situé à seulement 3.2 milliards d’années-lumière, qui a agi comme une lentille pour amplifier l’image lointaine.

Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, est salué comme l’observatoire spatial le plus avancé et le plus puissant jamais créé. Situé à un million de kilomètres de la Terre, il possède un miroir primaire composé de 18 segments hexagonaux construits en béryllium avec une finition plaquée or. Cet instrument de pointe permet une exploration inégalée des objets célestes dans le spectre infrarouge.

L'observatoire à rayons X Chandra, quant à lui, a été lancé par la NASA en 1999 et porte le nom du célèbre astrophysicien Subrahmanyan Chandrasekhar. Équipé de miroirs à haute résolution angulaire, il est capable de détecter des sources de rayons X 100 fois plus faibles que les télescopes précédents.

Cette incroyable collaboration entre les télescopes Webb et Chandra a non seulement fourni un aperçu sans précédent du passé lointain de notre univers, mais a également ouvert un nouveau domaine de possibilités dans notre quête de compréhension du cosmos.

QFP

Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

Le télescope spatial James Webb est l'observatoire spatial le plus puissant jamais déployé. Lancé en 2021, il observe l'univers dans le spectre infrarouge, permettant une exploration détaillée des objets célestes.

Qu’est-ce que la lentille gravitationnelle ?

La lentille gravitationnelle est un phénomène provoqué par la courbure de la lumière autour d’objets massifs. Il peut agir comme une lentille grossissante, permettant d’observer plus clairement les objets éloignés.

À quelle distance se trouve le trou noir récemment découvert ?

On estime que le trou noir récemment découvert a 13.2 milliards d’années et remonte à seulement 470 millions d’années après le Big Bang.

Qu'est-ce que l'observatoire à rayons X Chandra ?

L'Observatoire de rayons X Chandra est un télescope spatial lancé en 1999. Il porte le nom de Subrahmanyan Chandrasekhar et est connu pour sa sensibilité exceptionnelle dans la détection de sources de rayons X faibles.