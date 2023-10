Pourquoi notre système solaire n'a pas de Jupiters chauds : une nouvelle étude propose une explication

Une nouvelle étude a permis de comprendre pourquoi notre système solaire ne possède pas de Jupiters chauds, contrairement à de nombreux autres systèmes exoplanétaires. Les Jupiters chauds sont de grandes planètes géantes gazeuses qui orbitent très près de leur étoile, avec des périodes orbitales de l'ordre de quelques jours. Ces planètes se sont avérées relativement communes, en particulier autour des étoiles naines rouges. Cependant, ils sont moins courants autour des étoiles semblables au Soleil, et cette étude visait à découvrir les raisons de ce phénomène.

Les chercheurs ont analysé un échantillon de 382 étoiles semblables au Soleil du California Legacy Survey, en examinant des facteurs tels que la métallicité et l’âge des étoiles. À partir de cet échantillon, ils ont identifié 46 étoiles contenant des planètes géantes gazeuses. Ces planètes ont été divisées en Jupiters chauds et Jupiters froids, qui ont des périodes orbitales de l’ordre de plusieurs années.

L'étude a révélé plusieurs résultats intéressants. Premièrement, il a été observé qu’il y avait plus de Jupiters froids que de Jupiters chauds, ce qui diffère des systèmes planétaires autour des étoiles naines rouges. De plus, il a été constaté que les étoiles plus jeunes sont plus susceptibles d’héberger des Jupiters chauds que les étoiles plus âgées.

À l’aide de ces données, les chercheurs ont construit un modèle bayésien de Jupiters chauds en orbite autour d’étoiles semblables au Soleil. Ils ont découvert que le taux d’apparition de Jupiters chauds diminue à mesure que les étoiles vieillissent, avec un déclin observé vers 6 milliards d’années, ce qui est considéré comme la mi-vie d’une étoile. Cela suggère que si les orbites des Jupiters froids restent stables pendant des milliards d’années, les orbites des Jupiters chauds se déstabilisent au fil du temps, conduisant finalement à leur destruction lorsqu’elles sont consommées par leur étoile hôte.

Sur la base de ces résultats, on peut en déduire qu’il est peu probable que notre Soleil ait eu un Jupiter chaud à ses débuts, car il n’existe aucune preuve à l’appui. Si un Jupiter chaud avait effectivement existé dans la jeunesse de notre Soleil, il aurait éliminé tous les mondes plus petits à proximité. Cette étude met en évidence le caractère unique de notre système solaire et souligne que les Jupiters chauds sont rares autour d'étoiles d'âge moyen comme notre Soleil.

Alors que les scientifiques continuent d’explorer et de découvrir des systèmes planétaires, il est possible que nous rencontrions des systèmes stellaires plus similaires au nôtre, permettant ainsi une compréhension plus approfondie de la gamme d’exoplanètes dans l’univers.

