Les vieilles étoiles montrent un manque de Jupiters chauds

Les chercheurs ont découvert que les Jupiters chauds, géantes gazeuses qui gravitent autour de leur étoile en quelques jours, ne sont pas courants autour d’étoiles plus anciennes semblables au Soleil. L'étude, qui a analysé un échantillon de 382 étoiles semblables au Soleil, a révélé que les étoiles plus jeunes étaient plus susceptibles d'avoir des Jupiters chauds que les étoiles plus âgées. Les chercheurs ont créé un modèle bayésien basé sur leur échantillon et ont découvert que le taux d’apparition de Jupiters chauds diminue vers la quarantaine de l’étoile, ce qui suggère que leurs orbites se déstabilisent avec le temps, les conduisant à être consommées par leur étoile.

Cette découverte permet d’expliquer pourquoi notre système solaire n’a pas de Jupiter chaud. Bien que les Jupiters chauds soient globalement courants, ils sont rares autour d’étoiles d’âge moyen comme notre Soleil. L’étude met également en évidence le caractère unique de notre système solaire, car les étoiles semblables au soleil sont relativement rares dans l’univers et la plupart des planètes orbitent autour d’étoiles naines rouges.

La recherche a mis en lumière les types d’exoplanètes trouvées dans différents systèmes stellaires. À mesure que notre compréhension des systèmes planétaires se développe, nous pourrions découvrir davantage de systèmes stellaires similaires au nôtre, ce qui nous aidera à mieux comprendre la grande variété de planètes qui existent.

Source: Univers aujourd'hui