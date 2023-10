Art sur le thème de la paléontologie : une collaboration de compétences humaines et technologiques

L’art sur le thème de la paléontologie évolue vers une collaboration entre artistes humains et outils numériques. Les artistes paléo traditionnels qui créent de l’art sans l’aide de la technologie deviennent rares dans le domaine. L'un de ces artistes, Jan Vriesen, est spécialisé dans la création de décors préhistoriques pour des expositions de musée et a travaillé avec des institutions telles que le Musée de la nature et des sciences de Denver et le Musée américain d'histoire naturelle.

Malgré ses 81 ans, Vriesen continue de remplir des commandes pour ceux qui apprécient son talent à imaginer le passé lointain. Il collabore avec des géologues et des paléontologues pour créer des scènes peintes à la main qui donnent vie à des paysages anciens. Récemment, Vriesen a réalisé deux peintures représentant une célèbre carrière de fossiles telle qu'elle apparaissait il y a 150 millions d'années, et une scène de la formation jurassique de Morrison telle qu'elle était probablement il y a 145 millions d'années.

Ces peintures ont été commandées par le géologue Bob Raynolds, qui souhaitait les offrir à l'organisation à but non lucratif Friends of Dinosaur Ridge. Les peintures mettent en valeur les paysages anciens qui ont inspiré les efforts de préservation de l'organisation, qui vise à protéger les sites fossilifères et à proposer des programmes éducatifs au public.

Les nouvelles peintures seront exposées au Dinosaur Ridge Discovery Center, permettant aux visiteurs d'imaginer à quoi ressemblait la région lorsqu'elle était habitée par des dinosaures. Dinosaur Ridge, acquis par Jefferson County Open Space en 1973, est désigné comme monument naturel national de Morrison Fossil Area.

Jan Vriesen est un artiste canadien qui réside maintenant au Minnesota avec sa femme et ses animaux de compagnie. Son incursion dans l’art paléo a commencé dans les années 1970 lorsqu’il a repris un projet au Royal British Columbia Museum. Depuis, il a acquis une reconnaissance dans le domaine.

Même si Vriesen préfère les méthodes artistiques traditionnelles, il reconnaît l'influence de la technologie dans son domaine. Il plaisante en disant qu'il est un « Néandertalien » lorsqu'il s'agit de travail sur ordinateur, mais il comprend que les compétences numériques sont de plus en plus valorisées dans l'industrie.

Dans l’ensemble, l’art sur le thème de la paléontologie devient une collaboration entre la créativité humaine et les outils numériques, permettant à des artistes comme Jan Vriesen de donner vie à un passé lointain grâce à leur talent et leur imagination.

