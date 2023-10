Le prix Nobel de physique 2023 : explorer la dynamique électronique avec des impulsions attosecondes

Le prix Nobel de physique 2023 a été décerné à Pierre Agostini, Ferenc Krausz et Anne L'Huillier pour leurs recherches révolutionnaires sur les méthodes expérimentales générant des impulsions lumineuses attosecondes pour étudier la dynamique électronique dans la matière. Les lauréats de cette année ont contribué au développement de nouveaux outils qui nous permettent d'explorer le monde des électrons à l'intérieur des atomes et des molécules.

Les chercheurs ont démontré un moyen de créer des impulsions lumineuses extrêmement courtes, mesurées en attosecondes (égales à 1 × 10⁻¹⁸ de seconde), qui peuvent être utilisées pour mesurer les processus rapides dans lesquels les électrons se déplacent ou changent d'énergie. Ces impulsions lumineuses fournissent des images des processus se produisant à l’intérieur des atomes et des molécules.

La découverte par Anne L'Huillier en 1987 de différentes nuances de lumière lors de la transmission d'une lumière laser infrarouge à travers un gaz rare a jeté les bases de percées ultérieures. Pierre Agostini a réussi à produire des impulsions lumineuses consécutives d'une durée de seulement 250 attosecondes, tandis que Ferenc Krausz a isolé une seule impulsion lumineuse d'une durée de 650 attosecondes. Leurs expériences ont ouvert la porte à l’étude de processus auparavant impossibles à suivre.

Cette recherche a des implications significatives dans divers domaines, notamment l'électronique et le diagnostic médical. En électronique, il est crucial de comprendre et de contrôler le comportement des électrons dans un matériau, et les impulsions attosecondes peuvent fournir des informations précieuses. De plus, les impulsions attosecondes peuvent être utilisées pour identifier différentes molécules, ce qui les rend utiles dans les diagnostics médicaux.

Le prix Nobel de physique 2023 reconnaît l'importance de la physique attoseconde et ses applications potentielles dans la découverte des mécanismes régis par les électrons. Ces recherches ont ouvert la voie à de nouveaux progrès dans notre compréhension du monde microscopique et sont prometteuses pour les futurs développements technologiques.

Sources:

– NobelPrize.org (https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2023/summary/)

– NobelPrize.org (https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2023/press-release/)

Le prix Nobel de chimie 2023 : découverte et synthèse des points quantiques

Le prix Nobel de chimie 2023 a été décerné à Moungi G Bawendi, Louis E Brus et Alexei I Ekimov pour leur découverte et synthèse des points quantiques. Ces nanoparticules, si petites que leur taille détermine leurs propriétés, ont révolutionné le domaine des nanotechnologies.

Les propriétés des éléments sont généralement régies par le nombre d’électrons qu’ils possèdent. Cependant, lorsque la matière est réduite à des dimensions nanométriques, des phénomènes quantiques apparaissent, déterminés par la taille de la matière. Les lauréats du prix Nobel de chimie 2023 ont réussi à produire des particules appelées points quantiques, qui présentent des propriétés fascinantes et inhabituelles, notamment des couleurs différentes en fonction de leur taille.

Les travaux d'Alexei Ekimov au début des années 1980 ont démontré des effets quantiques dépendants de la taille dans le verre coloré, où la taille des particules affectait la couleur du verre par le biais d'effets quantiques. Louis Brus démontra plus tard des effets quantiques dépendants de la taille dans les particules flottant librement dans un fluide. Moungi Bawendi a encore révolutionné la production chimique de points quantiques, aboutissant à des particules presque parfaites pouvant être utilisées dans diverses applications.

Les points quantiques sont désormais largement utilisés en nanotechnologie, éclairant les écrans d’ordinateur et de télévision. Ils améliorent également la lumière de certaines lampes LED et sont utilisés par les biochimistes et les médecins pour cartographier les tissus biologiques. Les applications potentielles des points quantiques sont encore à l’étude, notamment l’électronique flexible, les minuscules capteurs, les cellules solaires plus fines et la communication quantique cryptée.

Le prix Nobel de chimie 2023 souligne l’impact transformateur des points quantiques et leurs contributions dans divers domaines. Grâce aux recherches pionnières de Bawendi, Brus et Ekimov, ces minuscules particules apportent des avantages significatifs à l’humanité et ouvrent de nouvelles possibilités de progrès technologiques.

Sources:

– NobelPrize.org (https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/summary/)

– NobelPrize.org (https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2023/press-release/)