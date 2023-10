La Nouvelle Lune crée une éclipse solaire annulaire visible dans le sud-ouest des États-Unis et en Amérique latine

By

La nouvelle lune du samedi 14 octobre provoquera une éclipse solaire annulaire visible dans le sud-ouest des États-Unis et dans plusieurs régions d'Amérique latine. L'Observatoire naval américain rapporte que l'éclipse sera visible principalement en Colombie et au Brésil, ainsi que dans le sud du Mexique, l'Amérique centrale et le nord de l'Amérique du Sud.

Les nouvelles lunes se produisent lorsque la lune passe entre le soleil et la Terre, ce qui entraîne un alignement appelé conjonction. Lors de cette conjonction, la Lune passera devant le Soleil, projetant une ombre sur Terre et créant une éclipse solaire. Il existe deux principaux types d’éclipses solaires : totales et annulaires. Lors d’une éclipse totale, la lune bloque complètement le soleil, tandis que lors d’une éclipse annulaire, la lune apparaît légèrement plus petite que le soleil, laissant un anneau de lumière autour de son bord.

La raison des différents types d'éclipses est que l'orbite de la Lune autour de la Terre est elliptique plutôt que circulaire. Cela signifie que la Lune peut être plus proche ou plus éloignée de la Terre, modifiant ainsi sa taille apparente dans le ciel. Une différence visuelle notable entre les éclipses annulaires et totales est que lors d'une éclipse annulaire, la luminosité de l'anneau de lumière autour de la lune empêche les observateurs de voir la couronne solaire, une partie de l'atmosphère du soleil.

Il est de la plus haute importance d’observer les éclipses solaires en toute sécurité. Ne regardez jamais le soleil directement sans un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes filtrées spécialement conçues pour l'observation solaire. Regarder le soleil avec des aides optiques sans filtres solaires approuvés peut causer de graves lésions oculaires. Pour observer une éclipse en toute sécurité, utilisez un équipement approuvé ou projetez une image de l'éclipse sur une grande surface plane à l'aide d'un télescope ou de jumelles montées.

L'éclipse annulaire sera d'abord visible sur la côte ouest de l'Oregon, près d'Eugene, avant de traverser le continent en direction sud-est. Il sera visible dans divers endroits comme le Nevada, l’Utah, le Colorado, l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas aux États-Unis. Il se déplacera ensuite vers le Mexique et continuera à travers le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et diverses régions du Brésil.

L'observation de ce phénomène naturel offrira une occasion unique d'assister à l'alignement du soleil, de la lune et de la Terre et de découvrir les merveilles de nos voisins célestes.

