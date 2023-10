Double régal céleste : éclipses solaires et lunaires en octobre 2023

En octobre, les observateurs d'étoiles vivront une expérience véritablement fascinante puisqu'ils pourront assister non pas à un, mais à deux événements célestes. Une éclipse solaire (Surya Grahan) et une éclipse lunaire (Chandra Grahan) devraient se produire en octobre 2023. Les éclipses sont des phénomènes naturels qui se produisent lorsqu'un corps astronomique bloque la lumière provenant ou vers un autre corps.

Premièrement, le 14 octobre 2023, il y aura une éclipse solaire annulaire. Cela se produit lorsque la Lune passe entre le Soleil et la Terre, projetant une ombre sur certaines parties de la Terre. Lors de cette éclipse spécifique, le soleil forme un anneau de feu autour de la lune. Ce phénomène est connu sous le nom d’éclipse solaire annulaire, qui se produit lorsque la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre, paraissant plus petite que le soleil et ne le recouvrant pas complètement. En conséquence, la lune apparaît comme un disque sombre au-dessus d’un disque plus grand et plus brillant, créant un effet semblable à un anneau.

L'éclipse solaire annulaire débutera à 11h29 le 14 octobre 2023 (New Delhi) et se terminera à 11h34 le même jour. Il offrira un spectacle spectaculaire à ceux qui auront la chance d’en être témoins.

De plus, l’éclipse lunaire, la dernière de 2023, aura lieu les 28 et 29 octobre. Une éclipse lunaire a lieu lorsque la Lune entre dans l’ombre de la Terre. La surface de la Lune peut apparaître sombre ou rougeâtre lors de cet événement.

L'éclipse lunaire devrait commencer le 28 octobre 2023 à 11 h 31 (New Delhi) et se terminer à 3 h 36 le 29 octobre 2023. Cette durée prolongée offre une merveilleuse opportunité aux passionnés d'observation du ciel d'observer et apprécier l'affichage céleste.

Assurez-vous de marquer vos calendriers pour ces événements astronomiques et préparez-vous à vivre une expérience inoubliable !

Définitions:

– Éclipse solaire : Phénomène naturel qui se produit lorsque la lune passe entre le soleil et la terre, projetant une ombre sur certaines parties de la Terre.

– Éclipse lunaire : événement céleste qui se produit lorsque la Lune se déplace dans l'ombre de la Terre.

