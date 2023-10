Le Canada connaîtra une éclipse solaire partielle en 2023

Le Canada sera témoin d'une éclipse solaire partielle le 14 octobre 2023, alors que l'éclipse solaire annulaire traversera l'étroit chemin terrestre allant de l'Oregon aux États-Unis à la côte du Natal au Brésil. Selon l'endroit au Canada, l'obscurcissement du soleil peut atteindre 85 %, ce qui entraîne un assombrissement notable de la journée.

Une éclipse annulaire est différente d’une éclipse solaire totale. Lors d’une éclipse annulaire, la lune apparaît plus petite et ne recouvre pas entièrement le soleil, créant ainsi un « anneau de feu » brillant autour de la lune. Le spectacle annulaire complet ne peut être vu que depuis des endroits situés le long du chemin de l'annularité, là où la lune croise le centre du soleil. Dans l'Ouest canadien, les observateurs peuvent s'attendre à une éclipse partielle avec plus de 50 % de la surface du soleil couverte par la lune.

La durée et la couverture maximale de l'éclipse varieront en fonction du lieu. Par exemple, à Victoria, en Colombie-Britannique, l'éclipse durera de 8 h 07 à 10 h 38, avec une couverture maximale à 9 h 19. Vancouver, Prince George, Whitehorse, Lethbridge, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Thunder Bay, Windsor, London, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Halifax, Charlottetown et St. John's connaîtront également l'éclipse solaire partielle à différents moments.

Pour observer l'éclipse en toute sécurité, il est essentiel d'utiliser des filtres solaires spéciaux spécialement conçus pour l'observation d'une éclipse solaire. Regarder directement le soleil sans protection adéquate peut endommager vos yeux. De véritables lunettes solaires peuvent être achetées dans les centres RASC/Science locaux ou dans des magasins réputés. Alternativement, vous pouvez créer un projecteur sténopé ou utiliser un masque de soudage avec un indice de lentille de 14.

Diverses soirées de visionnage seront organisées partout au Canada par les centres régionaux du RASC, les centres scientifiques et les départements de physique universitaires. Ces événements offriront l'occasion d'observer l'éclipse à l'aide de télescopes solaires, et des lunettes d'éclipse gratuites seront distribuées dans la plupart des lieux. Certains endroits suggérés pour observer l'éclipse comprennent le parc Mount Tolmie à Victoria, Science World et le département de physique et d'astronomie de l'UBC à Vancouver, ainsi que l'observatoire RASC de TELUS World of Science à Edmonton.

Assurez-vous de vérifier les conditions météorologiques et les détails des événements spécifiques dans votre région pour profiter pleinement de ce phénomène céleste rare.

