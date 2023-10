Un océan souterrain caché pourrait être responsable de tremblements de terre « au ralenti »

Les scientifiques ont fait une découverte fascinante en Nouvelle-Zélande : un océan souterrain caché qui pourrait provoquer de mystérieux tremblements de terre « au ralenti » dans la région nord du pays. On pense que cet océan souterrain fait partie d’une immense région volcanique formée il y a plus de 125 millions d’années. En enquêtant sur ces événements sismiques, un scientifique du département de géophysique de l’Université du Texas est tombé sur cet océan caché au fond des fonds marins. À l’aide d’un bateau remorquant un capteur sismique 3D, le scientifique a pu acquérir une connaissance approfondie de la zone et a découvert que l’eau était restée emprisonnée parmi les épais sédiments.

Cette découverte a mis en lumière la survenue de tremblements de terre en Nouvelle-Zélande. Le pays est confronté à des tremblements de terre « au ralenti », également appelés phénomènes de glissement lent, qui peuvent durer plusieurs jours. On pense que la plaque tectonique du Pacifique, en particulier la zone de subduction de Hikurangi, qui contient une plus grande quantité d'eau emprisonnée que d'autres régions, pourrait être responsable de ces étranges événements sismiques.

Cette avancée fournit des informations précieuses pour comprendre les tremblements de terre. En étudiant cet océan souterrain caché et son impact sur les lignes de faille, les scientifiques espèrent mieux comprendre comment les tremblements de terre sont générés et comment ils peuvent être prédits à l'avenir. Il est prévu de prélever davantage d'échantillons de la zone et de poursuivre les recherches pour explorer l'eau plus en détail.

Cette découverte a confirmé des hypothèses et des simulations informatiques antérieures, mais les expériences sur le terrain ont été limitées pour les tester à l'échelle d'une plaque tectonique. Les résultats de cette étude contribueront à notre connaissance des processus géologiques qui façonnent notre planète et nous aideront à mieux protéger les régions vulnérables des effets dévastateurs des tremblements de terre.

Sources:

– Département de géophysique de l’Université du Texas

-Pexels