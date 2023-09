L'Einsteinturm : préserver un observatoire solaire construit sur les théories d'Einstein

Après un projet de rénovation d'un an, l'Einsteinturm (Tour Einstein) près de Berlin a été rouverte au public. La tour, située sur Telegraph Hill à Potsdam, a été construite entre 1920 et 1922 dans le but de confirmer la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Conçue par l'architecte Erich Mendelsohn en collaboration avec l'astronome Erwin Finlay-Freundlich, la tour attire depuis longtemps les passionnés d'architecture et les astrophysiciens.

La conception unique de la tour, décrite comme ressemblant à un « vaisseau spatial dégueulasse », présente une structure amorphe sans angles droits et un escalier en bois tout en courbes. Il abrite un système élaboré de miroirs et de lentilles qui dirigent la lumière du soleil des télescopes situés sur le toit vers le spectrographe et les laboratoires d'observation situés au sous-sol. Malgré son importance historique, la tour fonctionne encore aujourd'hui comme un observatoire solaire fonctionnel, principalement utilisé pour étudier les champs magnétiques solaires.

Le projet de rénovation visait à préserver la tour pour les générations futures en colmatant les fissures, en luttant contre l'humidité importante et en sauvegardant son toit en forme de dôme en zinc tout en conservant son authenticité. Hagen Mehmel, l'ingénieur du projet, a décrit la structure comme une « sculpture fantastique », mais a reconnu ses défis du point de vue de l'ingénierie structurelle.

Bien qu'Einstein lui-même ait montré peu d'enthousiasme pour le bâtiment, l'Einsteinturm a joué un rôle crucial dans l'étude de la théorie générale de la relativité d'Einstein. Cela a permis de vérifier la prédiction de la théorie concernant le « décalage vers le rouge », le léger mouvement des raies spectrales dans le champ gravitationnel du soleil. Aujourd'hui, la tour continue d'être utilisée pour former des étudiants et développer et tester des instruments pour les nouveaux télescopes solaires.

Afin de fournir plus d'informations sur l'Einsteinturm, une exposition numérique a été lancée pour les visiteurs qui verront principalement la tour de l'extérieur. Suite à la rénovation, la tour est aujourd'hui dans un meilleur état que lors de son inauguration il y a près d'un siècle. Avec son mélange unique d'importance architecturale et scientifique, l'Einsteinturm témoigne de l'héritage durable des théories révolutionnaires d'Einstein.

