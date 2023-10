Comment le mythe grec antique de Prométhée reflète notre réalité moderne

By

Prométhée, le Titan qui a volé le feu aux dieux et l'a offert à l'humanité, a longtemps été un symbole de progrès et de danger. Du point de vue de la mythologie, il est considéré comme un émancipateur, se rebellant contre la tyrannie de Zeus pour le bien de l'humanité. Cependant, dans notre monde moderne, Prométhée prend un sens différent.

La révolution industrielle a marqué un tournant où la puissance du feu et de la technologie est devenue à la fois source de gloire et de désastre. Le roman « Frankenstein » de Mary Shelley, sous-titré « Le Prométhée moderne », met en lumière l'orgueil et l'idéalisme du créateur du monstre. Dans ce contexte, Prométhée représente notre capacité d’autodestruction et les dangers de la dépassement technologique.

Ces dernières années, Prometheus a connu une résurgence dans la culture populaire, reflétant notre ambivalence envers la technologie et ses conséquences. Le film « Oppenheimer » de Christopher Nolan fait un parallèle entre le châtiment enduré par le mythique Prométhée et J. Robert Oppenheimer, souvent considéré comme le père de la bombe atomique. L'analogie est explorée plus en détail dans la pièce de théâtre d'Annie Dorsen « Prometheus Firebringer », qui dresse un récit édifiant sur notre dépendance à l'égard de l'intelligence artificielle.

Le roman « Le Maniaque » de Benjamín Labatut raconte la vie de John von Neumann, pionnier de l'intelligence artificielle et de la théorie des jeux, également comparé à Prométhée. Le livre de Labatut, classé comme fiction, tente de créer une nouvelle mythologie pour le monde moderne, en s'appuyant sur des personnes réelles et leurs idées.

Oppenheimer et von Neumann, qui ont travaillé en étroite collaboration pendant le projet Manhattan, représentent la convergence du génie et la possibilité de l'anéantissement humain. Leurs travaux sur la théorie quantique et la bombe atomique démontrent comment l’abstraction devient une réalité tangible aux conséquences catastrophiques.

Même si le pouvoir destructeur de ces technologies est évident, le drame intellectuel réside dans la façon dont ces concepts abstraits deviennent des manifestations concrètes. Le rôle d'Oppenheimer dans le développement de la bombe atomique sert de preuve de concept pour la théorie quantique. Son châtiment, tout comme celui du mythique Prométhée, ne vient pas des dieux, mais des destinataires de son don.

L’histoire de Prometheus fait écho à notre réalité actuelle, car notre dépendance croissante à l’égard de la technologie entraîne à la fois progrès et périls. Les choix que nous faisons dans notre quête du savoir et du pouvoir peuvent avoir des conséquences considérables. Le mythe de Prométhée sert de récit édifiant, nous rappelant de considérer les implications éthiques de nos actions et le potentiel d’autodestruction.

Sources:

– « Comment un mythe grec ancien explique notre terrifiante réalité moderne » par AO Scott, The New York Times