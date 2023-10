Le sol sous la ville de New York s'affaisse, aggravant les risques d'inondation

De nouvelles recherches ont révélé que différentes zones de la ville de New York subissent à la fois un affaissement et un soulèvement du sol, contribuant ainsi à accroître les risques d'inondation. Les résultats ont été publiés dans la revue Science Advances et ont suivi les changements d'altitude dans la ville de 2016 à 2023 à l'aide d'une technique de télédétection connue sous le nom de radar interférométrique à synthèse d'ouverture (InSAR).

L'étude, menée par des chercheurs de la NASA et de l'Université Rutgers, a découvert que la zone métropolitaine de New York s'enfonce à un rythme médian d'environ 1.6 millimètres par an. Certains endroits, notamment le stade Arthur Ashe dans le Queens, une piste d'atterrissage à l'aéroport de LaGuardia et l'Interstate 78, s'enfoncent à un rythme plus rapide, de plus de 2 millimètres par an. Bien que ces chiffres puissent paraître minimes, ils s’accumulent au fil du temps et contribuent à accroître le risque d’inondation dans la ville.

Le naufrage peut être attribué à divers facteurs, notamment aux conséquences de la dernière période glaciaire, qui a entraîné l'élévation des terres qui reviennent maintenant lentement à leur position d'origine. De plus, certaines zones de la ville de New York ont ​​été construites au-dessus de décharges, exacerbant le processus de naufrage.

Ce naufrage est aggravé par les effets de la crise climatique actuelle. La montée du niveau des océans et les précipitations plus abondantes ont accru la fréquence et la gravité des inondations. Manhattan a connu à elle seule une élévation du niveau de la mer de plus de 4 millimètres par an entre 2000 et 2022.

Les habitants de la ville de New York ont ​​une expérience directe des conséquences de ce naufrage et du risque accru d'inondation. Malgré d'importantes mises à jour des infrastructures, notamment de l'aéroport de LaGuardia, la zone souffre toujours des dommages causés par des événements météorologiques extrêmes. La semaine dernière, de fortes pluies ont provoqué des inondations soudaines dans les stations de métro, les autoroutes et l'aéroport.

Contrairement aux zones en déclin, les chercheurs ont également identifié des parties de la ville de New York qui sont en réalité en hausse. Newton Creek à Brooklyn et le quartier de Woodside dans le Queens connaissent un mouvement ascendant, à des taux d'environ 1.6 millimètres et 6.9 millimètres par an respectivement.

