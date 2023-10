La ville de New York coule à un rythme alarmant : implications sur le changement climatique et les inondations côtières

Une étude récente menée par une équipe de recherche dirigée par la NASA a révélé que la ville de New York s'enfonce à un rythme d'un demi-pied par siècle. L'étude a utilisé des images satellite à haute résolution pour analyser l'élévation du sol de la ville, couvrant environ 300 miles carrés. Contrairement à l'hypothèse d'une étude précédente selon laquelle les lourds bâtiments en béton provoquaient une baisse de l'élévation du terrain de la ville, l'équipe de la NASA a découvert que le poids des 1.68 billion de livres d'acier et de pierre de la ville avait un effet négligeable sur l'affaissement, sauf dans les zones construites sur des décharges.

Les points chauds d'affaissement étaient dispersés dans les cinq arrondissements, avec des endroits comme Coney Island, Arverne by the Sea, le complexe pénitentiaire de Rikers Island et des parties de Governors Island présentant un naufrage en raison de leurs fondations de décharge. De plus, certaines zones construites sur les calottes glaciaires de la dernière période glaciaire, il y a environ 20,000 XNUMX ans, s'affaissaient à mesure que la terre revenait progressivement à sa position d'origine.

L'affaissement des terres de la ville est un sujet de préoccupation, surtout face à l'élévation du niveau de la mer provoquée par le changement climatique. Les chercheurs soulignent l’importance de comprendre le taux de naufrage par rapport à l’élévation du niveau de la mer pour se préparer efficacement aux futures inondations et défis côtiers. L'étude a révélé que même si le taux moyen d'affaissement est inférieur à un dixième de pouce par an, les zones construites dans les décharges s'enfoncent trois fois plus rapidement.

Notamment, des sites emblématiques comme le stade de tennis Arthur Ashe et l’aéroport de LaGuardia ont été identifiés comme des zones en déclin, soulignant encore davantage la nécessité de prendre en compte l’affaissement des terres dans la planification des impacts du changement climatique. Il est important de noter que toutes les parties de la ville de New York ne sont pas en train de sombrer : des zones telles que Newtown Creek, East Williamsburg et Woodside sont en fait en hausse. Ces cas sont attribués à des activités humaines telles que l’assainissement de l’environnement et la construction souterraine.

Comprendre les causes et les conséquences du soulèvement et de l'enfoncement des terres est crucial, et les scientifiques de la NASA prévoient d'étendre la portée du projet pour couvrir toute l'Amérique du Nord et éventuellement la planète entière. Cette analyse complète contribuera à une meilleure surveillance environnementale et éclairera les stratégies d'atténuation des effets du changement climatique et des inondations côtières.

Définitions:

– Subsidence : affaissement ou tassement progressif de la surface de la Terre.

– Décharge : zone où les déchets sont enfouis sous des couches de sol pour récupérer le sol ou éliminer les déchets.

– Calottes glaciaires : Grandes masses de glace qui couvrent de vastes étendues de terre et se forment pendant les périodes de glaciation.

Sources:

– Étude d’une équipe de recherche dirigée par la NASA

– Étude antérieure sur l'élévation du terrain de la ville de New York

– Bureau d’action climatique de l’Université Rutgers

*Remarque : les URL ont été supprimées conformément aux instructions.