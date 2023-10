Athena : le système de modélisation des incendies alimenté par l'IA pour lutter contre les feux de brousse en Nouvelle-Galles du Sud

Un nouveau système de modélisation des incendies nommé Athena, alimenté par l'intelligence artificielle et les données du laboratoire d'incendie de Black Mountain du CSIRO, est sur le point de révolutionner la lutte contre les incendies de brousse en Nouvelle-Galles du Sud (NSW). Le service d'incendie rural de NSW déploie Athena pour la première fois après des essais réussis l'année dernière.

Grâce au modèle de comportement des incendies connu sous le nom de Spark, développé par l'équipe Comportement et risques des feux de brousse du CSIRO, Athena peut prédire et cartographier les feux de brousse, détecter avec précision la trajectoire des incendies et localiser les camions de pompiers et les ressources en eau. Le Dr Mahesh Prakash, qui supervise les travaux du Dr Andrew Sullivan, affirme que Spark a le potentiel de sauver des vies.

Lors de sa première utilisation opérationnelle, les capacités de prévision des incendies d'Athena ont été mises à l'épreuve. Plus de 85 incendies ont été simulés sur la carte d'Athena, soulignant la réalité alarmante du mois de septembre le plus chaud jamais enregistré.

Cette technologie de pointe améliorera considérablement l’efficience et l’efficacité de la gestion des feux de brousse en Nouvelle-Galles du Sud. En fournissant des prévisions précises et une cartographie des incendies en temps réel, les services d'urgence peuvent réagir plus efficacement pour protéger les vies et les biens. De plus, la capacité de localiser et de déployer plus efficacement les ressources de lutte contre les incendies aidera à contenir les incendies et à minimiser leur impact.

Le déploiement d'Athena marque une avancée significative dans la lutte contre les feux de brousse. En exploitant la puissance de l’intelligence artificielle et en utilisant des techniques avancées de modélisation des incendies, ce système a le potentiel de révolutionner la façon dont nous prévenons, détectons et gérons les feux de brousse à l’avenir.

Sources:

– Le Sydney Morning Herald

– Le laboratoire incendie de Black Mountain du CSIRO