Rejoignez le projet « Message in a Bottle » de la NASA et laissez votre marque sur la Lune de Jupiter

La NASA offre aux passionnés de l’espace une opportunité extraordinaire de participer à l’exploration interplanétaire. Le projet « Message in a Bottle » invite les individus à graver leur nom aux côtés d'un poème de la poète américaine Ada Limon, sur une puce électronique à bord du vaisseau spatial robotique Europa Clipper à énergie solaire. Ce vaisseau spatial est destiné à la lune de Jupiter, Europe, et son lancement est prévu en octobre 2024.

À l'heure actuelle, environ 700,000 1 noms ont été soumis pour inclusion dans ce projet unique de la NASA. Les techniciens du Jet Propulsion Laboratory du Microdevices Laboratory de Californie du Sud utiliseront une technique de faisceau d'électrons pour imprimer ces noms sur une minuscule puce électronique en silicium. Chaque ligne de texte sera inférieure à 1000/75ème de la largeur d'un cheveu humain, mesurant XNUMX nanomètres.

La puce électronique, ainsi qu'une plaque métallique gravée du poème d'Ada Limon « In Praise of Mystery », seront fixées à l'extérieur du vaisseau spatial. Alors que le vaisseau spatial entame son voyage d'environ 12.6 milliards de kilomètres, effectuant environ 50 survols rapprochés d'Europe en six ans, le poème et les noms agiront comme un message symbolique dans une bouteille.

Cette opportunité unique de graver votre nom dans l'espace se termine bientôt, la fenêtre pour participer à la campagne « Message dans une bouteille » se terminant le 31 décembre. En faisant partie de cette mission, vous contribuerez à l'exploration et à la compréhension d'Europe. , en particulier son océan de surface, sa croûte glacée et son atmosphère. Les scientifiques espèrent recueillir des données vitales qui pourraient révéler la possibilité de soutenir la vie sur l’intrigante lune de Jupiter.

Ne manquez pas cette occasion unique de laisser votre marque aux frontières de l'exploration spatiale. Rejoignez le projet « Message in a Bottle » de la NASA dès aujourd'hui et faites partie de l'histoire !

Foire aux Questions

1. Comment puis-je participer au projet « Message in a Bottle » de la NASA ?

Pour participer, visitez simplement le site officiel de la NASA et soumettez votre nom qui sera gravé sur la puce électronique à bord du vaisseau spatial Europa Clipper. La fenêtre de participation se termine le 31 décembre.

2. Quelle est la signification du projet « Message dans une bouteille » ?

Le projet permet à des individus de laisser leur marque sur un vaisseau spatial destiné à la lune de Jupiter, Europe. En gravant leurs noms aux côtés d'un poème d'Ada Limon, les participants contribuent à l'exploration et à la compréhension du potentiel d'Europe à soutenir la vie.

3. Comment les noms seront-ils imprimés sur la puce électronique ?

Les techniciens du Jet Propulsion Laboratory utiliseront une technique de faisceau d'électrons pour imprimer les noms sur une minuscule puce électronique en silicium. Chaque ligne de texte sera inférieure à 1/1000ème de la largeur d'un cheveu humain.

4. Quand le vaisseau spatial devrait-il être lancé ?

Le lancement du vaisseau spatial Europa Clipper est prévu pour octobre 2024. Il entreprendra un voyage d'environ 12.6 milliards de kilomètres, en orbite autour de Jupiter et en effectuant plusieurs survols rapprochés d'Europe sur une période de six ans.

5. Quelles données le vaisseau spatial Europa Clipper collectera-t-il ?

Equipé d'instruments spécialisés, le vaisseau spatial vise à collecter des données vitales sur l'océan de surface, la croûte glacée et l'atmosphère d'Europe. Ces données fourniront des informations précieuses sur le potentiel de la Lune à abriter la vie.

(Source : NASA)