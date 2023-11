Explorer le ciel nocturne en novembre : les principaux événements astronomiques

Alors que l'air plus froid s'installe, novembre apporte son lot de trois événements célestes incroyables qui captiveront les astronomes du monde entier. Avec des nuits plus longues offrant de nombreuses possibilités d'observation, ce mois-ci promet une expérience à couper le souffle pour les passionnés d'astronomie. Examinons les trois principaux événements à marquer sur votre calendrier.

Repérer Jupiter

Novembre offre une chance unique d’observer Jupiter sous son meilleur jour. Connu sous le nom d'opposition, Jupiter apparaîtra à l'opposé du soleil du point de vue de la Terre, le faisant briller plus fort que la majorité des étoiles et des planètes dans le ciel nocturne. Même sans télescope, vous pouvez facilement repérer Jupiter lorsqu'il émerge dans le ciel à l'est après le coucher du soleil, glissant sur la vue sud avant de s'installer à l'ouest à l'aube. Cependant, à l'aide de jumelles ou d'un télescope, vous pourrez dévoiler les captivantes bandes nuageuses de Jupiter et ses plus grandes lunes. Ne manquez pas cet spectacle éblouissant, car Jupiter ne brillera plus autant avant décembre 2024.

Pluie de météores Léonides

Le week-end précédant Thanksgiving marque le pic de la pluie de météores des Léonides, un spectacle annuel qui offre un spectacle magique d'étoiles filantes. Même s'il est peu probable que la pluie de cette année se transforme en tempête de météores, vous pouvez toujours vous attendre à environ 15 météores par heure. Si vous avez de la chance, vous pourriez même être témoin d'une boule de feu, car les pluies de météores qui se chevauchent au sud de la Tauride et au nord de la Tauride augmentent la possibilité de ces météores exceptionnellement brillants.

La Pleine Lune Finale

Pour conclure le mois, la dernière pleine lune de l'automne monte, portant plusieurs surnoms fascinants liés à l'hiver qui approche. La Lune du Castor symbolise les préparatifs que font les castors avant la saison froide, alors qu'ils se préparent dans leurs huttes. De plus, la pleine lune de novembre est également connue sous le nom de Lune de givre et de Lune glaciale, incarnant l'essence des jours les plus froids à venir.

En novembre, le ciel nocturne promet d'être aux premières loges pour les merveilles célestes. Emmitouflez-vous, levez les yeux et plongez-vous dans ces événements astronomiques captivants qui vous laisseront bouche bée devant les vastes merveilles qui se trouvent au-dessus.

QFP

Q : Aurai-je besoin d’un télescope pour voir Jupiter ?

R : Bien qu'un télescope ne soit pas nécessaire, il peut révéler les superbes bandes nuageuses de Jupiter et ses plus grandes lunes.

Q : Que puis-je attendre de la pluie de météores des Léonides ?

R : La plupart des années, les Léonides produisent environ 15 météores par heure, avec des boules de feu occasionnelles et des tempêtes de météores encore plus rares.

Q : Quels sont les autres noms de la pleine lune de novembre ?

R : La pleine lune de novembre est connue sous le nom de Lune du castor, de Lune de givre et de Lune glaciale.