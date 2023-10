Explorer le ciel nocturne en novembre 2023 : un guide des merveilles célestes

Bien que nous les appelions souvent des étoiles filantes, il est important de noter que les fascinantes traînées de lumière dont nous sommes témoins dans le ciel nocturne sont en réalité des météores. Alors que l’automne bat son plein, nous disposons de conditions idéales pour observer les étoiles, et novembre offre une pléthore d’événements célestes dont nous pouvons nous émerveiller. Examinons les événements d'observation du ciel que vous devriez ajouter à vos favoris pour novembre 2023.

Début novembre : Opposition de Jupiter

Novembre démarre avec un événement spectaculaire connu sous le nom d’opposition Jupiter. Au cours de cet alignement, Jupiter, le Soleil et la Terre se retrouvent dans une configuration en ligne droite, la Terre étant positionnée entre les deux. En conséquence, Jupiter apparaît dans toute sa splendeur, paraissant plus grand et plus brillant que jamais. C’est une occasion unique d’apercevoir la géante gazeuse dans toute sa splendeur.

18 novembre : Pic de la pluie de météores des Léonides

La pluie de météores Léonides, provoquée par le passage de la Terre à travers les débris de la comète 55P/Tempel-Tuttle, atteint son apogée à la mi-novembre. Ce spectacle céleste nous offre jusqu'à 15 météores par heure, déferlant dans le ciel à une vitesse impressionnante de 44 milles par seconde. Pour observer cette pluie de météores, aventurez-vous dehors après minuit, trouvez un endroit sombre, loin des lumières de la ville et préparez-vous à être émerveillé.

27 novembre : Lune du castor

Le matin du 27 novembre, la pleine Lune du Castor ornera le ciel nocturne. Son illumination maximale se produit environ deux heures avant le lever du soleil ce jour-là, mais elle apparaîtra également lumineuse et pleine la nuit précédente. La Lune des castors tire son nom du fait que novembre est la période de l'année où les castors se retirent dans leurs huttes pour l'hiver. Cet événement lunaire porte également divers noms amérindiens tels que Freezing et Frost Moon, signifiant l'approche du solstice d'hiver.

