Une nouvelle méthode identifie les protéines effectrices du toxoplasme ciblant la transcription des cellules hôtes

Une étude récente publiée dans la revue Cell Host & Microbe a introduit une nouvelle méthode pour identifier les fonctions des protéines sécrétées par le parasite Toxoplasma. L'étude, menée par une équipe de recherche, a utilisé la méthode Dual Perturb-Seq pour analyser les effets de plus de 200 protéines sécrétées par Toxoplasma dans les cellules hôtes humaines.

Les chercheurs ont pu identifier et caractériser plusieurs nouvelles protéines effectrices qui jouent un rôle dans la modification de la transcription et du comportement des cellules hôtes. Une découverte importante de l’étude est l’identification d’une protéine effectrice appelée TgSOS1, essentielle pour modifier une voie de signalisation immunitaire clé chez l’hôte. Cette découverte met en valeur le rôle essentiel du Toxoplasma dans la reprogrammation de la transcription des cellules hôtes pendant l'infection et dans l'établissement d'une infection persistante.

Moritz Treeck, l'auteur correspondant de l'étude, s'est dit enthousiasmé par l'impact potentiel de cette recherche. La méthode Dual Perturb-Seq fournit non seulement une compréhension plus approfondie des interactions hôte-microbe, mais constitue également un outil polyvalent pour étudier divers agents pathogènes. Cette percée rapproche les scientifiques de la compréhension des complexités de l’infection et du développement de stratégies plus efficaces pour lutter contre les maladies infectieuses.

Les prochaines étapes de l'équipe de recherche consistent notamment à étendre leurs expériences à des cellules d'autres espèces afin de mieux comprendre comment Toxoplasma peut infecter un large éventail d'animaux à sang chaud, ce qui en fait l'un des parasites les plus efficaces sur Terre.

