Une nouvelle ère de phénomènes de mélange de fluides : explorer le potentiel de l’imagerie couleur sélective

By

Une technique de mesure révolutionnaire a révolutionné notre compréhension du mélange de fluides au sein de deux gouttelettes en lévitation grâce à l’utilisation de particules émettant de la fluorescence. Développée par des chercheurs de l'Université de Tsukuba, cette méthode innovante permet de visualiser et d'analyser la dynamique complexe de l'écoulement des fluides se produisant lors de la coalescence de gouttelettes dans l'espace. L'étude, publiée dans Scientific Reports, fournit des informations précieuses sur les processus internes de mouvement et de mélange au sein de chaque gouttelette.

Traditionnellement, contenir et manipuler des liquides nécessite l'utilisation de récipients conventionnels. Cependant, l’avènement de la technologie des ultrasons a donné naissance à un concept remarquable connu sous le nom de « laboratoire sur une goutte ». Cet environnement de test ultracompact permet la lévitation et le mélange de plusieurs gouttelettes de liquide sans les contraintes imposées par les conteneurs physiques.

Pour relever le défi de la combinaison et du mélange de petites gouttelettes dans la configuration laboratoire sur goutte, les chercheurs ont développé une technique utilisant une méthode d’imagerie couleur sélective. En employant un réseau ultrasonique phasé, qui génère un point focal pour la lévitation des gouttelettes, l’équipe a réussi à fusionner deux gouttelettes identiques flottant à des positions aléatoires.

Un aspect crucial de l’étude consistait à mesurer le degré de mélange des fluides au sein de chaque gouttelette. Pour y parvenir, les chercheurs ont introduit des particules émettrices de fluorescence rouge et verte dans les gouttelettes. Le mouvement de ces particules a été méticuleusement capturé à l’aide d’une caméra à grande vitesse au fur et à mesure que les gouttelettes fusionnaient, offrant ainsi une compréhension détaillée du processus de mélange.

L'analyse a révélé que le facteur dominant contribuant au mélange des fluides était la vibration interfaciale induite lors de la coalescence, plutôt que la diffusion moléculaire. Ces résultats sont très prometteurs pour faire progresser le domaine des dispositifs de laboratoire sur site et de leurs applications.

Cette nouvelle technique de mesure, utilisant l'imagerie couleur sélective, ouvre de nouvelles voies pour étudier et manipuler les phénomènes de mélange de fluides. En visualisant la dynamique complexe de l’écoulement des fluides se produisant dans les gouttelettes en lévitation, les chercheurs peuvent mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à l’origine des processus de mélange. Cette étude pionnière jette les bases des avancées futures dans la technologie des laboratoires sur goutte, conduisant à une efficacité et une précision améliorées dans divers domaines, notamment la chimie, la biologie et la médecine.