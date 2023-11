Nouvelles connaissances sur les bactéries à Gram négatif : découvrir le rôle des gènes liés à l'OPG

Les bactéries à Gram négatif, telles que E. coli et Salmonella, sont connues pour provoquer des maladies infectieuses et des épidémies mondiales. Ces bactéries libèrent des glucanes périplasmiques osmo-régulés (OPG), des glucides à longue chaîne qui jouent un rôle essentiel dans l'infection. Une équipe de chercheurs japonais a récemment mené une étude sur les gènes liés à l'OPG, OpgG et OpgD, chez E. coli. Leur découverte d'une nouvelle famille de β-1,2-glucanases fournit des informations précieuses sur la pathogénicité bactérienne et ouvre de nouvelles possibilités pour les stratégies de traitement contre les infections bactériennes.

Les bactéries à Gram négatif constituent une menace importante pour les plantes et les animaux, entraînant souvent des maladies infectieuses graves nécessitant une intervention médicale approfondie. Bien que les antibiotiques se soient révélés efficaces dans le traitement des infections bactériennes, la montée des bactéries résistantes aux antibiotiques a incité les chercheurs à explorer d’autres options de traitement. Avec les progrès de la technologie et de la médecine moderne, les scientifiques cherchent désormais à perturber la pathogénicité bactérienne au niveau moléculaire en ciblant les processus génétiques et protéiques.

Les OPG sont des glucides à longue chaîne composés de plusieurs unités de glucose produites par des bactéries à Gram négatif dans l'espace extracellulaire et périplasmique. Initialement considérés comme des sous-produits produits à de faibles concentrations de solutés, les chercheurs comprennent désormais que les OPG jouent un rôle crucial dans la pathogénicité, la symbiose, l’adhésion cellulaire et la signalisation.

Cependant, les enzymes responsables de la synthèse, de la régulation et de la dégradation des OPG ne sont pas entièrement comprises. Grâce à l'analyse génétique, il a été découvert que la suppression des gènes opgH et/ou opgG, impliqués dans la synthèse de l'OPG, entraîne une perte de la capacité d'infection de la bactérie. Cela suggère un lien potentiel fort entre ces gènes et la pathogénicité bactérienne.

Pour faire la lumière sur ce sujet, une équipe de scientifiques de l’Université des sciences de Tokyo, de l’Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST) et de l’Université de Niigata ont mené des analyses structurelles et fonctionnelles des OpgG et OpgD d’E. coli. Leurs découvertes, publiées dans Communications Biology, ont révélé qu'OpgD est une endo-β-1,2-glucanase qui décompose spécifiquement les β-1,2-glucanes. L’étude a également identifié une nouvelle famille d’enzymes, GH186, à laquelle appartiennent OpgG et OpgD.

Comprendre les mécanismes et les fonctions des gènes et des enzymes liés à l'OPG est crucial pour développer des stratégies efficaces de lutte contre les infections bactériennes. En ciblant ces enzymes spécifiques, les chercheurs pourraient perturber la synthèse des OPG et entraver la capacité d’infection des bactéries à Gram négatif. Cette étude fournit non seulement des informations précieuses sur la pathogénicité bactérienne, mais ouvre également la porte à des recherches plus approfondies et au développement de thérapies ciblées contre les infections bactériennes à Gram négatif.

Questions fréquentes

Q : Que sont les bactéries à Gram négatif ?

Les bactéries à Gram négatif sont un type de bactérie qui possède une structure de paroi cellulaire caractéristique. Ils sont responsables d’un large éventail de maladies infectieuses tant chez les plantes que chez les animaux.

Q : Que sont les glucanes périplasmiques osmo-régulés (OPG) ?

Les OPG sont des glucides à longue chaîne produits par des bactéries Gram-négatives qui jouent un rôle crucial dans l'infection, la symbiose, l'adhésion cellulaire et la signalisation.

Q : Pourquoi la découverte des gènes liés à l'OPG est-elle importante ?

Comprendre les gènes et les enzymes impliqués dans la synthèse des OPG permet de mieux comprendre la pathogénicité bactérienne et ouvre de nouvelles possibilités de thérapies ciblées contre les infections bactériennes.

Q : Quelle est l’importance de la découverte des enzymes GH186 ?

La découverte de la nouvelle famille d'enzymes GH186 offre des cibles potentielles pour le développement de thérapies susceptibles de perturber la synthèse des OPG et d'entraver la capacité d'infection des bactéries à Gram négatif.

Q : Comment cette recherche peut-elle contribuer à la gestion des maladies ?

En découvrant les mécanismes et les fonctions des gènes et des enzymes liés à l'OPG, les chercheurs peuvent développer des stratégies ciblées pour gérer et traiter plus efficacement les infections bactériennes.