Des gigatonnes de méthane piégées sous le fond marin, révèle une nouvelle étude

Une étude récente menée par une équipe interdisciplinaire de chercheurs de la Georgia Tech University a mis en lumière les processus biologiques qui contribuent à la formation et à la stabilité des clathrates de méthane, des cages de glace qui emprisonnent le méthane sous le fond marin. Ces formations ont des implications importantes sur le changement climatique et ont déjà été associées à des accidents de forage offshore, comme la marée noire de Deepwater Horizon en 2010.

Les clathrates de méthane sont des structures semblables à de la glace qui empêchent la libération de méthane dans l'atmosphère en le piégeant dans les cages. L'équipe de chercheurs, dirigée par Jennifer Glass et Raquel Lieberman, a découvert une classe jusqu'alors inconnue de protéines bactériennes qui jouent un rôle crucial dans la formation et la stabilité des clathrates de méthane. Il a été constaté que ces protéines suppriment efficacement la croissance des clathrates de méthane, semblables aux produits chimiques commerciaux utilisés dans le forage, mais sans être toxiques, écologiques et évolutives.

L'étude, financée par la NASA, améliore non seulement notre compréhension des systèmes biologiques naturels de la Terre, mais a également des implications au-delà de notre planète. Les résultats pourraient éclairer la recherche de vie dans le système solaire, car des formations de clathrates de méthane ont été découvertes sur d’autres corps célestes.

Comprendre les mécanismes qui contribuent à la stabilité des clathrates de méthane est crucial pour assurer la sécurité des forages offshore et du transport du gaz naturel. En utilisant des inhibiteurs non toxiques et respectueux de l'environnement, le risque d'accidents causés par l'accumulation de clathrates de méthane peut être considérablement réduit.

La recherche, publiée dans la revue PNAS Nexus, souligne l'importance de la collaboration entre disciplines et met en valeur les avantages de la recherche scientifique fondamentale. La découverte de ces nouvelles protéines bactériennes ouvre de nouvelles possibilités pour atténuer la libération de méthane et donne un aperçu des interactions complexes des systèmes biologiques avec l'environnement.

Sources:

– NOAA – Image du clathrate de méthane

– PNAS Nexus Journal – « Impact morphologique des inhibiteurs sur le clathrate de méthane »