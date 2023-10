Nouvelle approche de l'électronique avancée et du stockage de données avec la ferroélectricité

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université Flinders et de l'UNSW Sydney a exploré l'utilisation de la polarisation commutable dans une nouvelle classe d'oxydes métalliques compatibles avec le silicium. Ces découvertes ont le potentiel d’ouvrir la voie au développement d’appareils électroniques avancés, notamment le stockage de données haute densité, l’électronique à très faible consommation d’énergie, la récupération d’énergie flexible et les appareils portables.

La recherche s'est concentrée sur l'observation de la ferroélectricité intrinsèque à l'échelle nanométrique dans des films minces d'oxyde de zinc substitué par du magnésium. Cette propriété, similaire au magnétisme, est caractérisée par une polarisation électrique permanente résultant de dipôles électriques dont les extrémités sont chargées de manière opposée. La possibilité de commuter la polarisation entre différents états rend ces matériaux très précieux pour les applications technologiques, telles que les mémoires informatiques nanoélectroniques rapides et les dispositifs électroniques à faible consommation d'énergie.

Cette étude est importante car elle introduit une nouvelle classe d’oxydes métalliques compatibles avec le silicium avec des structures cristallines de wurtzite, offrant des matériaux plus simples pour les dispositifs avancés. Les chercheurs estiment que ces découvertes ont des implications importantes pour le développement de nouvelles technologies.

Traditionnellement, cette propriété a été découverte dans des oxydes de pérovskite complexes qui sont difficiles à intégrer dans les processus de fabrication de semi-conducteurs en raison d'exigences de traitement strictes. Cependant, la nouvelle classe d’oxydes métalliques découverte dans cette étude offre une solution potentielle à ce défi.

Cette recherche ouvre des possibilités pour l’avancement des appareils électroniques et du stockage de données en exploitant la puissance de la ferroélectricité. Il ouvre la voie au développement de technologies plus efficaces et plus polyvalentes qui peuvent être intégrées de manière transparente dans la vie quotidienne.

Sources:

– Haoze Zhang et al, Polarisation commutable robuste et caractéristiques électroniques couplées de l'oxyde de zinc dopé au magnésium, ACS Nano (2023).

- Phys.org