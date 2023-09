L'antimatière tombe tout comme la matière ordinaire, selon une expérience

By

Des physiciens du CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire, ont mené une expérience qui révèle des chutes d'antimatière dans un champ gravitationnel, tout comme la matière ordinaire. L'antimatière est le jumeau maléfique de la matière, avec une masse identique mais des caractéristiques opposées telles que la charge et le spin. Lorsque la matière et l’antimatière entrent en contact, elles s’annihilent et libèrent de l’énergie. L'antimatière a fait l'objet de spéculations dans la science-fiction, avec des théories selon lesquelles elle peut être repoussée par la gravité ou même voyager dans le temps.

L'expérience a été menée par une équipe internationale appelée ALPHA, basée au CERN et dirigée par le physicien des particules Jeffrey Hangst. Au cours de l'expérience, les scientifiques ont assemblé environ 100 cents antiatomes d'hydrogène et les ont suspendus dans un champ magnétique. Au fur et à mesure que le champ magnétique diminuait progressivement, les atomes d’antihydrogène tombaient vers le bas au même rythme que les atomes normaux, soit environ 32 pieds par seconde par seconde. L'équipe a publié ses résultats dans la revue Nature.

Le résultat n’a pas été une surprise pour la plupart des physiciens, car il s’aligne sur la théorie de la relativité générale d’Einstein. Selon cette théorie, toutes les formes de matière et d’énergie réagissent de la même manière à la gravité. Des physiciens de l'Université de Californie à Berkeley ont déclaré que même si le résultat était attendu, il était crucial de mener l'expérience pour confirmer leur compréhension.

L’antimatière fascine les scientifiques depuis de nombreuses années. On pense que l’antimatière devrait se comporter de la même manière que la matière ordinaire, et l’étude des atomes d’antihydrogène est la première étape vers la vérification de cette hypothèse. Les scientifiques du groupe ALPHA collectent de l'antimatière au CERN depuis 20 ans. L'expérience consistait à ralentir les antiprotons de haute énergie issus des collisions dans le Grand collisionneur de hadrons et à les mélanger avec des antiélectrons pour créer des atomes d'antihydrogène.

Cette expérience fournit une confirmation importante de notre compréhension du comportement de l'antimatière dans un champ gravitationnel. D'autres recherches seront menées pour explorer davantage les propriétés de l'antimatière et ses applications potentielles à l'avenir.

