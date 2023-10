Des scientifiques observent l’auto-guérison des métaux, confirmant une théorie vieille d’une décennie

By

Des chercheurs des laboratoires nationaux Sandia ont observé une auto-guérison des métaux, confirmant ainsi une théorie prédite par le Dr Michael Demkowicz il y a dix ans. Les scientifiques ont découvert qu'une fissure microscopique dans le platine, provoquée par des étirements répétitifs, avait cessé de se développer et avait commencé à se guérir d'elle-même. Ce phénomène inattendu a été observé lors d’expériences de fracture sur des métaux nanocristallins.

Le Dr Demkowicz, professeur à la Texas A&M University, et son étudiant, Guoxiang Xu, ont accidentellement observé une guérison spontanée lors d'une simulation de fracture il y a dix ans. Sceptiques au début, ils ont découvert que d’autres chercheurs avaient également observé le même effet dans leurs travaux de modélisation.

La simulation et l'expérience récente ont utilisé des métaux nanocristallins avec une petite taille de grain, ce qui facilite l'étude de l'auto-guérison. Les chercheurs ont découvert que les joints de grains, courants dans de nombreux métaux et alliages, peuvent affecter la cicatrisation des fissures en fonction de la direction de migration des joints par rapport à la fissure.

L’impact de ces travaux fait passer la prédiction théorique de l’auto-guérison des métaux de la planche à dessin à la réalité. Cependant, les chercheurs notent que l’optimisation des microstructures pour l’auto-guérison est une tâche difficile qui nécessite des recherches plus approfondies.

Les applications potentielles des métaux auto-réparateurs sont très variées. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si l’auto-cicatrisation est possible dans les métaux conventionnels présentant des grains plus gros. Il est important de noter que les expériences ont été menées dans un environnement sous vide et que la présence de corps étrangers pourrait interférer avec le processus de guérison.

La confirmation du phénomène d'auto-guérison dans les métaux constitue non seulement une expérience passionnante mais aussi une validation des modèles théoriques de comportement des matériaux. Le Dr Demkowicz estime que cette découverte laisse espérer que ces modèles sont sur la bonne voie.

Cette recherche, intitulée « Guérison autonome des fissures de fatigue via le soudage à froid », a été publiée dans la revue Nature.

