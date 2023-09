Atlantic News célèbre son 50e anniversaire en tant que dernier kiosque à journaux à Halifax

Atlantic News, le dernier kiosque à journaux d'Halifax, célèbre ce week-end son 50e anniversaire. Le magasin, ouvert à l'origine par Pat Doherty en 1973, a survécu à l'évolution du paysage de la presse écrite et à la concurrence accrue des plateformes en ligne.

Lorsque Doherty a ouvert Atlantic News pour la première fois, la presse écrite était la forme de média dominante. Le kiosque à journaux proposait une large gamme de magazines du monde entier, répondant à des intérêts variés. Cependant, à mesure que Halifax se développait et qu'Internet devenait plus répandu, de nombreux autres kiosques à journaux ont fermé leurs portes, laissant Atlantic News comme seul survivant.

Les propriétaires actuels, Michele et Stephen Gerrard, ont repris le magasin en 1998 et ont travaillé fort pour maintenir son succès. Ils se sont adaptés à l'évolution des temps en proposant de nouveaux services tels que l'impression de journaux à la demande via PressReader. Ils ont également élargi leur offre pour inclure des livres et des œuvres d'artistes locaux.

Alors que les smartphones et les médias sociaux ont posé des défis à l'industrie de l'imprimerie, Atlantic News a continué de prospérer. Michele Gerrard a noté que même si les gens passent beaucoup de temps sur leurs appareils, il existe toujours un désir de rupture avec les écrans et de retour aux supports imprimés physiques.

La pandémie de COVID-19 a apporté une autre série de défis, mais les Gerrard ont réussi à traverser les moments difficiles et à maintenir le magasin en activité. Ils ont observé des événements marquants se dérouler à travers les pages des magazines de leur kiosque à journaux, faisant ainsi l'expérience directe de l'histoire.

À l'occasion de son 50e anniversaire, Atlantic News réfléchit à son héritage de longue date et à l'impact qu'il a eu sur la communauté. Le magasin reste une institution appréciée à Halifax, offrant une sélection soignée de magazines et de livres aux clients qui apprécient la valeur des médias imprimés.

