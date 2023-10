Des artefacts de menuiserie aux chutes de Kalambo révèlent les premiers progrès humains

By

Des chercheurs de l'Université de Liverpool et de l'Université d'Aberystwyth ont fait une découverte révolutionnaire à Kalambo Falls, en Zambie. En examinant du bois préservé datant de 476,000 XNUMX ans, l'équipe a trouvé des preuves de techniques avancées de travail du bois utilisées par les premiers ancêtres humains antérieurs à Homo sapiens. Cela remet en question les croyances antérieures selon lesquelles les humains n’utilisaient le bois qu’à des fins simples telles que le feu et la fabrication d’outils de base.

Les artefacts découverts aux chutes de Kalambo suggèrent que ces anciens humains ont intentionnellement façonné et combiné deux rondins pour créer des structures, éventuellement des plates-formes ou des parties d'habitations. Cela indique un niveau de savoir-faire artisanal et de construction bien plus précoce qu’on ne le pensait auparavant. Le bois était exceptionnellement bien conservé en raison des niveaux d'eau élevés sur le site.

Ces découvertes remettent également en question l’idée selon laquelle les humains de l’âge de pierre étaient strictement nomades. La présence de ressources abondantes à proximité des chutes de Kalambo suggère que ces premiers humains se sont peut-être installés dans la région, utilisant la source d'eau pérenne et la forêt environnante pour leur subsistance.

La datation de ces objets anciens était un défi, mais les techniques de datation par luminescence utilisées par l'Université d'Aberystwyth ont fourni des informations précieuses sur l'évolution humaine. Ces méthodes de datation avancées mettent en lumière l’importance des chutes de Kalambo, car les fouilles précédentes dans les années 1960 manquaient de telles techniques.

Les chercheurs impliqués dans le projet « Deep Roots of Humanity », qui vise à comprendre le développement technologique humain au cours de l'âge de pierre, envisagent de faire des chutes de Kalambo un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les fouilles sont en cours et d'autres découvertes sont attendues sur ce site remarquable et d'importance historique.

