Dans le dernier livre de Simon Schama, « Foreign Bodies », il plonge dans le monde des pandémies passées et présentes, mettant en lumière les leçons que nous avons apprises, ainsi que celles qu'il nous reste à comprendre. Le livre se concentre principalement sur la vie et l'œuvre de Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, un scientifique qui a développé des vaccins artisanaux pour lutter contre le choléra et la peste bubonique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.

Les écrits de Schama entraînent les lecteurs dans un voyage captivant à travers la vie de Haffkine, depuis ses premières expériences de défense de sa communauté contre les pogroms russes jusqu'à sa formation au prestigieux Institut Pasteur en France. C'est le vaccin de Haffkine qui l'a amené en Inde en 1893, où il a été témoin de son succès remarquable dans la lutte contre le choléra. Plus tard, il obtiendra un triomphe encore plus grand avec un vaccin pour éradiquer la peste bubonique.

L'auteur décrit avec des détails passionnants le processus méticuleux utilisé par Haffkine pour créer le vaccin contre la peste, depuis l'extraction des fluides jusqu'à la culture des bacilles dans un bouillon de chèvre. Malgré les contributions significatives de Haffkine à la santé publique en Inde, les autorités coloniales britanniques finirent par se lasser de lui. Ils ont eu recours à des mesures plus agressives, comme la destruction de villages et l'expulsion des indigènes, qui se sont souvent révélées inefficaces. Le succès d’un étranger comme Haffkine fut un coup porté à leur fierté, conduisant finalement à son départ de l’Inde.

Même si Schama inclut quelques excursions tangentielles et des histoires supplémentaires, son admiration pour Haffkine transparaît. Le livre se termine par une note de soutien à Anthony Fauci et une réflexion surprenante sur le rôle du sang bleu du limule dans la production de vaccins.

Les travaux de Schama soulèvent d'importantes questions sur le pouvoir de la science dans la lutte contre les pandémies et sur le rôle des humains dans leur propre destruction. Malgré nos progrès, l’auteur affirme que ce sont nos propres actions, comme les armes nucléaires et le changement climatique, qui constituent une plus grande menace pour l’humanité.

« Corps étrangers » témoigne de la vie et des réalisations remarquables de Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. À travers cette biographie, Simon Schama met en lumière l’immense impact que peuvent avoir les scientifiques individuels face aux crises sanitaires mondiales.

– Schama, Simon. « Corps étrangers : pandémies, vaccins et santé des nations. »

