Northrop Grumman s'associe à Voyager Space dans le cadre d'un projet de station spatiale commerciale

Northrop Grumman a annoncé qu'elle ne poursuivrait plus le développement de sa propre station spatiale commerciale. Au lieu de cela, la société s'associera à Voyager Space, un effort concurrent, pour aider au développement de la station spatiale Voyager, connue sous le nom de Starlab. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les sociétés se concentreront sur le développement de systèmes d'amarrage entièrement autonomes pour le vaisseau spatial cargo Cygnus de Northrop, lui permettant de s'amarrer à la station spatiale Starlab.

Cette collaboration entre Northrop Grumman et Voyager Space est considérée comme une avancée majeure pour le programme Starlab. Dylan Taylor, président-directeur général de Voyager Space, a déclaré que les capacités techniques de Northrop Grumman et son succès avéré dans les services de réapprovisionnement en fret joueront un rôle central dans l'accélération du développement de Starlab.

Northrop Grumman et Voyager Space travaillaient indépendamment sur leurs propres concepts de station spatiale. Les sociétés ont obtenu des accords NASA Space Act dans le cadre du programme Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD). Ces accords visent à faire évoluer la conception de leurs stations afin de contribuer au développement de successeurs commerciaux de la Station spatiale internationale.

Bien que l'avenir de la station proposée par Northrop soit incertain, la société va se retirer de son accord avec la NASA. Northrop a reçu 36.6 millions de dollars sur un total de 125.6 millions de dollars pour certaines étapes franchies dans le cadre de cet accord. La NASA a déclaré qu'elle utiliserait les 89 millions de dollars non reçus par Northrop et les affecterait à des étapes supplémentaires dans le cadre de ses accords avec Voyager Space, Blue Origin et Axiom Space.

Northrop Grumman n'a pas fourni de raisons précises pour justifier sa décision de se retirer du développement de sa propre station. Cependant, les responsables de l'entreprise ont déjà souligné les défis liés à l'analyse de rentabilisation des stations commerciales, notamment les questions de réglementation et de responsabilité, ainsi que les incertitudes quant à l'implication des partenaires internationaux.

À l'avenir, Northrop Grumman reste engagé envers l'avenir de l'orbite terrestre basse commerciale, et son rôle au sein de Starlab soutiendra les initiatives de la NASA visant à encourager le développement de stations spatiales commerciales dans le cadre d'une économie croissante en orbite terrestre basse.

Définitions:

– Voyager Space : Une société dirigeant le développement de la station spatiale Starlab et impliquée dans des projets spatiaux commerciaux.

– Northrop Grumman : Une entreprise de technologie aérospatiale et de défense connue pour son travail dans les missions et systèmes spatiaux.

Sources:

– Ars Technica

- la NASA