Un appel pour trouver la prochaine météorite atterrissant en Nouvelle-Zélande

By

Un homme de Whangarei, Brendon Reid, a eu la surprise d'observer une « boule de feu massive » alors qu'il regardait la télévision chez lui tard dans la nuit. Intrigué par cette vue, Reid s'est connecté et a découvert fireballs.nz, un site Web qui fournit des informations sur les météorites et permet aux gens de signaler leurs observations. Il a téléchargé son observation et a reçu un e-mail de James Scott, professeur au département de géologie de l'université d'Otago, qui a confirmé que ce que Reid avait vu était bien une météorite.

Cette rencontre a suscité l'intérêt de Reid pour les météorites et il a décidé de s'impliquer dans le projet Fireballs Aotearoa dirigé par Scott. Reid a maintenant installé une caméra boule de feu chez lui, qui enregistre les activités dans le ciel nocturne et envoie les données à l'Université d'Otago. L’espoir est de localiser la prochaine météorite qui atterrira en Nouvelle-Zélande à l’aide de ces caméras à boule de feu, capables de trianguler les météores. Scott a expliqué que la Nouvelle-Zélande a eu neuf météorites connues au cours des 160 dernières années, dont seulement deux étaient des chutes (collectées immédiatement après l'atterrissage). Les sept autres ont été retrouvés par hasard.

L’absence d’un système central de reporting pour les observations de boules de feu a rendu difficile la recherche de météorites tombées. Scott a souligné la nécessité de disposer de davantage de caméras, en particulier dans les zones présentant de grandes lacunes de couverture, comme Northland. Le 12 décembre, le réseau néo-zélandais aura une occasion unique d'assister à la première pluie de météores associée à la comète 469/Wirtanen. Les personnes intéressées à participer au projet peuvent s'inscrire sur le site fireballs.nz. Des caméras prêtes à l'emploi sont disponibles à l'achat au prix de 550 $, et les participants n'ont besoin que d'un accès à une prise murale standard, d'un bon Wi-Fi et d'un moyen de connecter la caméra à leur bâtiment.

L’objectif n’est pas seulement de localiser des météorites en Nouvelle-Zélande mais aussi de recueillir de précieuses informations sur la formation et l’évolution du système solaire. Ces roches donnent un aperçu des premiers stades du système solaire et de son développement au fil du temps.

Sources:

– Projet Fireballs Aotearoa du département de géologie de l’université d’Otago

– Professeur James Scott, Département de géologie de l'Université d'Otago

– site Web fireballs.nz