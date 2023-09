Les scientifiques prédisent les aurores boréales les plus brillantes et les plus éloignées d’ici 20 ans

Les scientifiques prédisent que les aurores boréales, également connues sous le nom d’aurores boréales, seront les plus brillantes et les plus lointaines jamais vues depuis 20 ans. Selon Mark Miesch, scientifique de la National Oceanic and Atmospheric Administration, ce pic d'activité devrait se produire au cours des 18 prochains mois, les lumières atteignant leur plus fort éclat à l'automne 2024. Les observateurs du ciel attendent cet événement avec enthousiasme.

Les aurores boréales sont causées par des perturbations de la météo spatiale, souvent dues à des taches solaires fortement magnétiques. Lorsque ces perturbations se produisent, des particules sont projetées dans l’espace, dont certaines se dirigent vers la Terre. Ces particules trouvent des points faibles dans le champ magnétique terrestre, entrent en collision avec l'atmosphère et libèrent de l'énergie qui crée une bannière de néons dans le ciel. Les rayons lumineux qui en résultent peuvent prendre diverses formes et s’étirer, se tordre et se balancer au fur et à mesure que la nuit avance. Le nombre de taches solaires enregistrées sert d’indicateur de la force et de l’étendue des lumières.

Les couleurs des aurores boréales peuvent varier du bleu profond au rouge en passant par le violet, selon les éléments qu'elles rencontrent et l'altitude du phénomène. L'azote gazeux produit des couleurs bleu profond et rouge qui se mélangent pour créer du violet lorsqu'elles sont touchées par les particules énergétiques à basse altitude. À des altitudes plus élevées, l’oxygène crée une couleur rouge au lieu du vert, caractéristique des lumières à basse altitude.

Les aurores boréales peuvent être vues aussi loin au sud que le Mexique et ont été visibles aux États-Unis, notamment dans des États comme le Minnesota et le Wisconsin. Une prévision des aurores fournie par l'Université d'Alaska à Fairbanks aide le public à anticiper quand et où les lumières peuvent être vues en Amérique du Nord, en Europe et en Alaska.

Le meilleur moment pour observer les aurores boréales aux États-Unis est pendant les équinoxes et les solstices, comme le récent équinoxe d'automne. Ces événements entraînent généralement de plus grandes perturbations et lacunes dans le champ magnétique terrestre, augmentant ainsi les chances de voir les lumières. De plus, la rotation du soleil sur lui-même tous les 27 jours peut avoir un impact sur la force des lumières. L'Université d'Alaska à Fairbanks prévoit qu'il y aura une forte activité autour du 22 octobre, après une journée particulièrement forte lundi.

Bien qu'il soit difficile de prédire quels États auront l'occasion d'observer des aurores boréales au cours des mois restants de 2023 et au début de 2024, le système de suivi des aurores du National Space Weather Prediction Center peut fournir des informations sur le moment et l'endroit où les lumières peuvent être visibles. Ces derniers temps, les aurores boréales ont été observées à plusieurs reprises dans l'Utah, y compris dimanche soir.