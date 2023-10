Rejoignez la Peterborough Astronomical Association pour assister à une éclipse solaire partielle

By

La Peterborough Astronomical Association (PAA) invite tout le monde à se joindre à elle le samedi 14 octobre dans la zone de conservation de Harold Town pour assister à une éclipse solaire partielle. Lors de cet événement captivant, la Lune couvrira partiellement la face du Soleil, créant ainsi un phénomène astronomique unique.

Il est important de noter que même lors d’une éclipse solaire partielle, il est essentiel d’utiliser un équipement d’observation spécial pour protéger vos yeux. Le soleil peut causer de graves dommages à vos yeux s’il est mal observé, même pendant un bref instant. La PAA fournira des lunettes à éclipse pour garantir une visualisation en toute sécurité à tous les participants.

Rick Stankiewicz, directeur de la publicité de la PAA, souligne l'importance d'utiliser le bon équipement de sécurité. Il souligne qu’il ne faut jamais tenter de regarder le soleil sans prendre les précautions de sécurité appropriées.

Assister à l'événement organisé par le PAA vous donnera l'occasion d'assister à un spectacle céleste et d'en apprendre davantage sur les merveilles de notre univers. Pour plus d'informations sur l'événement et l'astronomie en général, veuillez visiter le site Web de la Peterborough Astronomical Association.

Sources:

– Association astronomique de Peterborough

– Zone de conservation de la ville de Harold

Définitions:

– Éclipse solaire partielle : événement céleste au cours duquel la lune obscurcit partiellement le soleil, créant une ombre partielle sur la Terre.

– Lunettes Eclipse : Lunettes spéciales conçues pour protéger les yeux lors d’une éclipse solaire en filtrant les rayons nocifs du soleil.