La prochaine éclipse solaire annulaire : ce que vous devez savoir

Une éclipse solaire annulaire devrait avoir lieu le 14 octobre, assombrissant le ciel d’Amérique du Nord, centrale et du Sud. Contrairement à une éclipse solaire totale, où la Lune recouvre complètement le Soleil, une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune est proche de son point le plus éloigné de la Terre, la faisant paraître plus petite que le Soleil. En conséquence, la Lune créera un effet « anneau de feu » sur ses bords pendant la phase maximale de l’éclipse.

Les meilleurs lieux d'observation pour cet événement se trouveront dans certaines parties du Texas, du Nouveau-Mexique, de l'Arizona, de l'Utah, du Colorado, du Nevada, de l'Idaho, de la Californie et de l'Oregon. Pour ceux qui ne sont pas sur la trajectoire directe de l’éclipse, celle-ci sera toujours visible sous forme d’éclipse partielle dans d’autres parties de la zone continentale des États-Unis.

Cependant, il est important de noter que regarder directement le soleil à n’importe quelle étape d’une éclipse peut être dangereux. La NASA recommande d'utiliser des lunettes à éclipse pour observer l'événement en toute sécurité. Ces lunettes sont spécialement conçues pour protéger vos yeux des rayons nocifs du soleil. Même s'il peut être tentant de regarder le soleil lorsqu'il est complètement recouvert par la lune, même un petit éclat de soleil peut être nocif pour vos yeux. Il est donc crucial de continuer à porter les lunettes d'éclipse tout au long de l'événement.

Si vous souhaitez découvrir l’éclipse solaire annulaire, vous pouvez trouver des heures spécifiques de visualisation à votre emplacement sur le site Web Heure et date. N'oubliez pas de donner la priorité à votre sécurité en prenant les précautions appropriées pour protéger vos yeux.

Sources:

– WCTV/Grey News

- la NASA