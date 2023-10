La mesure non destructive permet une informatique quantique évolutive à l'aide de qubits d'ytterbium

Une étude récente menée par des physiciens de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign met en évidence le potentiel de l'utilisation des atomes d'ytterbium-171 comme qubits pour l'informatique quantique. Ces atomes, connus pour leurs propriétés extraordinaires et leur simplicité de mise à l’échelle, sont devenus des candidats prometteurs pour les plateformes d’informatique quantique. Les chercheurs ont réussi à mesurer de manière non destructive les qubits d’ytterbium-171, permettant ainsi des calculs longs et complexes, essentiels à de nombreux algorithmes quantiques.

L'informatique quantique repose sur les qubits, qui sont des systèmes quantiques à deux niveaux accessibles. Cependant, travailler avec des atomes peut s’avérer difficile car ils comportent souvent plusieurs niveaux accessibles. L’ytterbium-171 se distingue car, lorsqu’il est refroidi à son état énergétique le plus bas, il ne possède que deux niveaux quantiques accessibles. Cette propriété réduit considérablement la probabilité que l’atome sorte de l’état de qubit à deux niveaux souhaité pendant les opérations, ce qui facilite grandement les mesures non destructives.

Bien que les propriétés uniques de l’ytterbium-171 se prêtent bien aux opérations quantiques, l’atome lui-même possède une structure globale complexe. En conséquence, les chercheurs ont dû développer de nouvelles techniques en physique atomique pour gérer ses complications. Dans cette étude, l’équipe a réalisé une mesure non destructive des qubits d’ytterbium-171 avec un taux de réussite remarquable de 99 %.

Les chercheurs ont mis en œuvre un contrôle adaptatif en temps réel, une technique qui consiste à utiliser un ordinateur classique pour contrôler les qubits d'ytterbium en fonction des résultats des mesures. Cette approche permet la création efficace d’un comportement quantique à grande échelle au cours des étapes intermédiaires d’un calcul.

Les résultats de cette étude ouvrent de nouvelles possibilités pour explorer l’informatique quantique utilisant des réseaux d’ytterbium. Grâce à leur potentiel à faciliter l’informatique quantique évolutive et efficace, les qubits d’ytterbium-171 pourraient jouer un rôle crucial dans l’avancement de ce domaine. Alors que les chercheurs continuent d’affiner et de développer ces techniques, l’avenir de l’informatique quantique semble de plus en plus prometteur.

Sources:

– Collège d'ingénierie Grainger de l'Université de l'Illinois

– Revue : PRX Quantum (DOI : 10.1103/PRXQuantum.4.030337)