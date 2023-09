La bataille pour la théorie de l’information intégrée : est-ce de la pseudoscience ?

By

Une lettre ouverte signée par 124 scientifiques et philosophes de la conscience a déclenché un débat houleux dans le domaine des études sur la conscience. La lettre attaque la théorie intégrée de l’information, la qualifiant de « pseudoscience ». Cette évolution sans précédent menace de miner les progrès et la réputation de la science de la conscience.

La théorie de l’information intégrée, proposée par le neuroscientifique italien Giulio Tononi, postule que la conscience est identique à la quantité « d’informations intégrées » contenue dans un système. Cela suggère que même des systèmes simples peuvent posséder un certain degré de conscience.

La lettre ouverte formule trois critiques principales à l’encontre de la théorie de l’information intégrée. Premièrement, il soutient que la théorie a reçu plus d’attention médiatique qu’elle ne le mérite et qu’elle ne constitue pas une théorie majeure de la conscience. Deuxièmement, cela soulève des inquiétudes quant aux implications de la théorie, notamment son impact potentiel sur la pratique clinique, les débats éthiques autour de l’IA, la recherche sur les cellules souches, les tests sur les animaux et l’avortement. Enfin, il accuse la théorie intégrée de l’information d’être une pseudoscience.

Bien qu’il existe des critiques valables à l’encontre de la théorie de l’information intégrée, on ne peut nier qu’il s’agit d’une théorie de premier plan dans le domaine des études sur la conscience. Une enquête auprès des scientifiques de la conscience a révélé que près de 50 % des personnes interrogées considéraient la théorie comme prometteuse. Il a été présenté dans des débats principaux et des revues scientifiques, et bénéficie d’un soutien important au sein de la communauté scientifique.

Les implications de la théorie de l’information intégrée ne sont pas nécessairement plus problématiques que celles des autres grandes théories de la conscience. Toutes les théories ont des implications éthiques et juridiques qui doivent être soigneusement examinées et discutées.

L’accusation de pseudoscience contre la théorie de l’information intégrée est discutable. Bien que cette théorie soit difficile à tester empiriquement, les principes fondamentaux d’autres théories de la conscience le sont également. La déclarer pseudoscience sur la base de ce critère ciblerait injustement non seulement la théorie intégrée de l’information mais également d’autres théories dans le domaine.

Il est crucial que la communauté scientifique s’engage dans un dialogue respectueux et constructif pour relever les défis et controverses entourant les théories de la conscience. Ce n’est que grâce à un débat ouvert et à une enquête scientifique rigoureuse que nous pourrons faire progresser notre compréhension de ce phénomène complexe et insaisissable.

Définitions:

– Théorie de l’information intégrée : théorie proposée par Giulio Tononi qui assimile la conscience à la quantité d’informations intégrées contenues dans un système.

– Pseudoscience : Une croyance ou un processus présenté comme scientifique mais dépourvu de preuves, de méthodes ou de principes scientifiques.

Sources:

– L’article est basé sur l’article source fourni, aucune source supplémentaire citée.