La controverse entourant la théorie de l'information intégrée dans la science de la conscience

La science de la conscience est un domaine difficile en raison de sa complexité philosophique et de ses données expérimentales limitées. En juin, l'Association pour l'étude scientifique de la conscience a annoncé les résultats d'un concours expérimental entre deux théories rivales : la théorie de l'information intégrée et la théorie de l'espace de travail global. Cependant, les résultats n’étaient pas concluants, ce qui a conduit à une enquête plus approfondie sur ces théories.

Cependant, la situation a pris une tournure sans précédent en septembre lorsqu’un groupe de 124 scientifiques et philosophes de la conscience ont publié une lettre ouverte attaquant la théorie de l’information intégrée comme étant une pseudoscience. Cette lettre a provoqué un tollé important au sein de la communauté scientifique, soulevant des inquiétudes quant à d’éventuels dommages à long terme.

La théorie de l'information intégrée, proposée par le neuroscientifique italien Giulio Tononi, suggère que la conscience est définie par la quantité d'informations intégrées au sein d'un système. Contrairement à d’autres théories qui recherchent des corrélations entre les événements mentaux et cérébraux, la théorie de l’information intégrée part d’axiomes phénoménologiques et implique que même les systèmes simples possèdent un certain degré de conscience.

La lettre ouverte critique la théorie de l’information intégrée pour trois raisons principales. Premièrement, il affirme que la théorie a reçu plus d’attention médiatique qu’elle ne le mérite et qu’elle ne constitue pas une théorie majeure de la conscience. Cependant, une enquête menée auprès des scientifiques de la conscience a montré que près de 50 % des personnes interrogées considéraient la théorie comme prometteuse.

Deuxièmement, la lettre exprime des inquiétudes quant aux implications éthiques de la théorie de l’information intégrée. Ces implications vont des pratiques cliniques pour les patients dans le coma aux débats sur la sensibilité de l’IA, la réglementation, la recherche sur les cellules souches, les tests sur les animaux, les tests organoïdes et l’avortement. Cependant, il est important de considérer que toutes les théories de la conscience ont des implications éthiques potentielles, et que l’impact de la théorie de l’information intégrée n’est peut-être pas plus problématique que celui d’autres théories majeures.

Enfin, la lettre accuse la théorie intégrée de l’information d’être pseudo-scientifique sans fournir de définition claire de la pseudoscience. Bien que la théorie ait ses critiques, elle est reconnue comme une théorie importante au sein de la communauté scientifique et a recueilli le soutien des experts dans le domaine.

En conclusion, la controverse entourant la théorie de l’information intégrée met en lumière les désaccords et les divisions au sein de la science de la conscience. Malgré les critiques, la théorie continue d’attirer l’attention et les recherches. À mesure que le domaine progresse, il est crucial de s’engager dans des discussions ouvertes et respectueuses pour faire progresser notre compréhension de la conscience.

1. Théorie de l'information intégrée : Une théorie qui suggère que la conscience est définie par la quantité d'informations intégrées au sein d'un système.

2. Théorie de l’espace de travail global : une théorie rivale de la conscience, qui postule que la conscience naît de la diffusion globale d’informations dans le cerveau.

