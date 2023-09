Le premier lauréat indien du prix Nobel : le parcours de CV Raman et l'effet Raman

By

L'Inde attend avec impatience l'annonce des lauréats du prix Nobel pour 2023, espérant que les lauréats de cette année pourraient être originaires de leur pays. Alors que le Comité Nobel s'apprête à dévoiler les lauréats dans six catégories – physique, chimie, médecine, littérature, paix et économie – il convient de rappeler le premier lauréat indien du prix Nobel, le Dr CV Raman, et sa découverte révolutionnaire connue sous le nom d'effet Raman dans 1930.

Lors d'un voyage de Londres à Bombay, le physicien Sir CV Raman fut captivé par la couleur bleu profond de la mer Méditerranée. Intrigué par la croyance populaire selon laquelle la couleur de la mer n'était qu'un simple reflet du ciel, Raman chercha à découvrir la vérité. Son long parcours de recherche l'a amené à découvrir que la couleur de la mer résultait en réalité de la diffusion de la lumière solaire par les molécules d'eau – un phénomène désormais connu sous le nom d'effet Raman.

Contrairement aux explications dominantes, Raman a démontré de manière concluante que lorsque la lumière rencontre des particules plus petites que sa longueur d'onde, elle se disperse dans diverses directions. Dans une petite fraction de la lumière diffusée, un changement de longueur d’onde se produit en raison du transfert d’énergie vers une molécule, augmentant ainsi son niveau d’énergie. Cet événement rare, avec seulement une particule de lumière diffusée sur un million présentant un changement de longueur d’onde, a fourni une preuve irréfutable du caractère atomique de l’énergie lumineuse.

Le Comité Nobel a reconnu la contribution significative de Raman au domaine de la physique en lui décernant le prix Nobel le 10 décembre 1930. Ses recherches universelles sur l'effet Raman, utilisant une grande variété de substances comme milieux de diffusion, ont mis en évidence le même effet. Cette découverte a non seulement remodelé notre compréhension de la lumière et de son interaction avec la matière, mais a également ouvert la porte aux progrès de la spectroscopie.

Alors que l'Inde attend ses nouveaux lauréats du prix Nobel, la communauté scientifique devrait se souvenir du travail pionnier du Dr CV Raman et de sa découverte monumentale de l'effet Raman. Ses recherches ont mis en lumière la nature atomique de l’énergie lumineuse et ont jeté les bases de nouveaux progrès dans le domaine de la spectroscopie.

Source : Le Times de l'Inde