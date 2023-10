La percée dans la recherche sur les points quantiques, lauréate du prix Nobel, change l'avenir des écrans et au-delà

By

Les points quantiques (QD) sont devenus une technologie révolutionnaire, révolutionnant notre compréhension de la lumière, de la mécanique quantique et des écrans que nous utilisons quotidiennement. Le prix Nobel de chimie de cette année a été décerné à Louis E. Brus, Moungi G. Bawendi et Aleksey Yekimov pour leurs recherches et découvertes dans le domaine des points quantiques.

Les points quantiques sont des microparticules extrêmement petites, allant de 10 à 50 atomes de diamètre. Ils ont la capacité remarquable d’absorber la lumière bleue dans le spectre visible plus efficacement que tout autre matériau. Cette caractéristique unique les rend inestimables pour développer des écrans LED et améliorer la technologie des caméras.

Le voyage vers la découverte des points quantiques a commencé indépendamment dans deux laboratoires différents. Alexeï Ekimov s'est penché sur les matériaux semi-conducteurs infusés dans le verre. Grâce à ses expériences, il a observé que les petites particules de chlorure de cuivre infusées dans le verre absorbaient davantage de lumière bleue. Ces petites particules sont devenues les premiers points quantiques jamais découverts.

Pendant ce temps, Louis E. Brus étudiait le potentiel de l’énergie solaire pour alimenter des réactions chimiques. Dans ses expériences, il a synthétisé de minuscules particules d’un semi-conducteur appelé sulfure de cadmium. Brus a remarqué que ces particules plus petites présentaient une absorption de lumière bleue plus élevée que les particules plus grosses. Cette découverte concorde avec celle de Yekimov, confirmant l'existence de points quantiques.

Le chercheur Moungi G. Bawendi, ancien élève de Brus, a poussé cette mission plus loin en 1993. Bawendi et son équipe ont développé une méthode fiable de fabrication de points quantiques. En injectant des précurseurs chimiques dans un solvant chauffé, des cristaux QD se sont formés et ont pu être ajustés avec précision à différentes tailles. Cette avancée a permis de contrôler avec précision les couleurs de la lumière émise par les points quantiques.

FAQ:

Q : Que sont les points quantiques ?

R : Les points quantiques sont des microparticules ultra-petites d’un diamètre allant de 10 à 50 atomes, connues pour leur capacité exceptionnelle à absorber la lumière bleue.

Q : Que peuvent faire les points quantiques ?

R : Les points quantiques ont un large éventail d’applications. Ils sont largement utilisés dans les écrans QLED, où ils permettent des couleurs plus saturées et un contraste amélioré. Ils sont également prometteurs pour l’amélioration de la technologie des caméras et le développement de panneaux solaires transparents pour la récupération d’énergie.

Q : Comment les points quantiques ont-ils été découverts ?

R : Les points quantiques ont été découverts indépendamment par Aleksey Yekimov et Louis E. Brus au début des années 1980. Yekimov a découvert que les petites particules de chlorure de cuivre infusées dans le verre absorbaient davantage la lumière bleue. Brus a observé un phénomène similaire avec des particules plus petites de sulfure de cadmium.

Q : Comment sont fabriqués les points quantiques ?

R : Moungi G. Bawendi et son groupe de recherche ont développé une méthode de fabrication de points quantiques en injectant des précurseurs chimiques dans un solvant chauffé. Ce processus permet un contrôle et un réglage précis de la taille et des propriétés des points quantiques.

Dans les années qui ont suivi la découverte initiale, les points quantiques ont été utilisés dans diverses technologies. Les écrans QLED, par exemple, utilisent des points quantiques pour émettre un large spectre de couleurs, permettant une reproduction plus précise des couleurs. Contrairement aux écrans LED classiques, les écrans QLED offrent un plus grand contraste et des couleurs éclatantes sans aucun compromis sur la profondeur du noir.

Le potentiel des points quantiques s’étend bien au-delà des écrans. Il est concevable qu’ils puissent jouer un rôle important dans l’amélioration des capteurs des caméras, en particulier dans des conditions de faible luminosité, et dans l’avancement de la technologie d’imagerie infrarouge. De plus, l’intégration de points quantiques dans des panneaux solaires transparents s’avère prometteuse pour produire de l’électricité tout en conservant l’attrait esthétique des fenêtres.

L’importance des points quantiques va au-delà de leurs applications pratiques. Cette recherche révolutionnaire met en valeur l’impact profond que la science quantique peut avoir sur la technologie quotidienne, ainsi que l’interaction complexe entre la lumière et les molécules qui influence notre vie quotidienne.

