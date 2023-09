Travaux pionniers sur les naines blanches et la relativité

By

Cet article met en lumière les travaux pionniers de Subrahmanyan Chandrasekhar sur les naines blanches et l'inclusion de la relativité restreinte dans la théorie. Chandrasekhar a mené ces recherches lors de son voyage de l'Inde à Cambridge en 1930, à l'âge de 19 ans. Il était sur le point de poursuivre des études supérieures avec Ralph Fowler, qui avait appliqué de nouvelles théories de la mécanique quantique aux naines blanches.

L'une des découvertes de Fowler était que la densité d'une naine blanche est proportionnelle au carré de sa masse, étant donné une certaine composition chimique. En travaillant sur cette idée, Chandrasekhar a réalisé une réalisation importante. Il a compris que les électrons dans les régions centrales des étoiles naines blanches pourraient se déplacer à des vitesses suffisamment importantes pour rendre les effets relativistes importants. En conséquence, il a ajouté la relativité restreinte à la théorie existante.

Les idées et les calculs de Chandrasekhar sur les effets de la physique relativiste sur les étoiles naines blanches étaient révolutionnaires. Ses travaux ont jeté les bases de recherches ultérieures dans le domaine et ont permis de mieux comprendre le comportement et les propriétés de ces objets célestes.

Les contributions de Chandrasekhar à l'astrophysique ont été largement reconnues et il a reçu de nombreux prix, dont le prix Nobel de physique en 1983. Ses travaux révolutionnaires sur les naines blanches et l'intégration de la relativité restreinte continuent d'avoir un impact significatif sur notre compréhension de l'évolution stellaire. et la physique régissant le comportement des restes stellaires compacts.

