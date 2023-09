La mission OSIRIS-REx de la NASA s'apprête à livrer un échantillon d'astéroïde de Bennu

La mission OSIRIS-REx, qui a débuté il y a douze ans, est sur le point de franchir une étape majeure puisque sa sonde livre plus de 2 onces (60 grammes) de matière provenant de l'astéroïde Bennu. Cet échantillon présente un grand intérêt pour les scientifiques, car Bennu est considéré comme un vestige du premier système solaire, offrant potentiellement un aperçu de la formation de nos propres planètes. Bien qu’il n’y ait aucune preuve de la présence de matériel biologique sur Bennu lui-même, ces échantillons peuvent révéler les éléments constitutifs qui ont conduit à la vie sur Terre.

Bennu est un petit astéroïde sombre avec une surface sèche et chaude, ce qui en fait un environnement inhospitalier pour la vie. Jason Dworkin, scientifique du projet OSIRIS-REx, souligne que l'enthousiasme suscité par l'étude de ces échantillons n'est pas lié à la biologie mais plutôt à l'opportunité d'acquérir des connaissances précieuses sur l'histoire du système solaire.

Les échantillons seront renvoyés sur Terre dans le cadre d’un « retour sur Terre sans restriction » de catégorie 5, ce qui signifie qu’il n’y a aucune restriction sur les échantillons, y compris celles liées à la biologie.

En 2019, les scientifiques ont recherché des morceaux de météorites de Bennu dans plusieurs endroits du monde, mais n'ont pas pu trouver de preuves concluantes. Cependant, Dworkin rassure que même s'il y avait du matériel biologique sur Bennu, il serait déjà présent sur Terre, il n'y a donc aucune raison de s'alarmer.

L'échantillon, collecté par la sonde spatiale OSIRIS-REx en 2020, a été protégé pour garantir qu'il ne surchauffera pas lors de sa rentrée dans l'atmosphère terrestre. À son atterrissage dans l’Utah, l’échantillon subira une purge à l’azote pour éviter que des matières extérieures ne le contaminent. Il sera ensuite transporté vers une salle blanche à Houston pour une analyse plus approfondie.

Une équipe de scientifiques commencera à étudier l’échantillon à Houston, et les premiers résultats devraient être publiés dans les semaines à venir. L'échantillon sera divisé et envoyé à environ 200 scientifiques dans le monde pour une analyse plus approfondie. L’objectif est de préserver la majorité de l’échantillon pour des recherches futures susceptibles d’utiliser de nouvelles techniques et instruments non disponibles actuellement.

Le principal défi pour les scientifiques est d'éviter toute contamination venant de la Terre lors de l'étude de l'échantillon de l'astéroïde. Leur objectif est d'apprendre ce que Bennu peut nous dire sur l'histoire du système solaire sans interférence de la matière terrestre.

Sources:

– Espace.com