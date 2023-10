Aucun espoir de réveiller l'atterrisseur et le rover lunaire de Chandrayaan-3, déclare un scientifique spatial

Un éminent scientifique spatial a déclaré qu'il n'y avait plus aucun espoir de relancer l'atterrisseur et le rover lunaire Chandrayaan-3, indiquant la fin possible de la troisième mission lunaire de l'Inde. AS Kiran Kumar, ancien président de l'ISRO, a confirmé que s'il y avait une possibilité de renaissance, elle aurait dû se produire maintenant. Les efforts visant à établir la communication avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan se poursuivent depuis le 22 septembre, mais aucun signal n'a été reçu jusqu'à présent. Cependant, l'ISRO a déclaré que les tentatives de contact se poursuivraient.

La mission Chandrayaan-3 est entrée dans l'histoire le 23 août lorsque l'Inde est devenue le premier pays à atterrir près du pôle sud lunaire et le quatrième au monde à réaliser un atterrissage en douceur sur la surface lunaire. L'atterrisseur et le rover ont été mis en mode veille avant le coucher du soleil sur la lune, respectivement les 2 et 4 septembre, dans l'espoir qu'ils se réveilleront au prochain lever du soleil, le 22 septembre. Les objectifs de la mission, notamment la démonstration d'un atterrissage en douceur et en toute sécurité, l'exploration du rover et les expériences scientifiques in situ, ont été atteints avec succès.

Les responsables de l'ISRO avaient exprimé l'espoir que si la communication était rétablie, elle fournirait des données expérimentales supplémentaires pour une étude plus approfondie de la surface de la lune. Le succès de la mission comprend également la collecte de données in situ provenant de la région du pôle sud, jusqu'alors inexplorée, qui seront précieuses pour les missions futures. Bien que les plans d'une mission de retour d'échantillons aient été discutés, aucun calendrier n'a été fourni.

