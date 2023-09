Les méduses-boîtes des Caraïbes apprennent à éviter les obstacles

By

Les chercheurs ont découvert que les méduses-boîtes des Caraïbes, malgré leur petite taille et leur absence de cerveau, possèdent la capacité d’apprendre à partir de signaux visuels et d’éviter de nager dans les obstacles. Cette capacité cognitive remarquable, connue sous le nom d’« apprentissage associatif », n’a jamais été observée chez des animaux dotés d’un système nerveux aussi primitif.

La méduse-boîte des Caraïbes, qui mesure moins d’un centimètre, n’a généralement pas la capacité intellectuelle nécessaire pour présenter des comportements complexes. Cependant, cette étude révèle qu’ils peuvent apprendre et adapter leur comportement en fonction de leur environnement.

Les chercheurs ont comparé les performances d’apprentissage associatif des méduses à celles d’animaux plus avancés, tels que les mouches des fruits et les souris, qui possèdent un système nerveux plus développé. Étonnamment, les méduses affichaient un niveau similaire de capacité cognitive malgré leur structure neuronale simple.

L'apprentissage associatif consiste à former des associations entre un stimulus et un résultat particulier. Dans ce cas, les méduses ont appris à associer les repères visuels à la présence d’obstacles. En percevant visuellement leur environnement, les méduses pourraient alors modifier leurs habitudes de nage pour éviter d'entrer en collision avec des barrières.

La découverte de cette capacité cognitive inattendue chez les méduses-boîtes des Caraïbes élargit non seulement notre compréhension de leur comportement, mais remet également en question les idées préconçues sur la relation entre la complexité cérébrale et les compétences cognitives. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour élucider les mécanismes sous-jacents à ce processus d’apprentissage chez les méduses.

Sources:

– [Article de recherche sur les capacités d’apprentissage des méduses-boîtes des Caraïbes]

– [Définition de l’apprentissage associatif]

– [Définition de la structure neuronale]

Remarque : les URL ont été supprimées