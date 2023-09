La comète verte Nishimura nouvellement découverte est visible pour la première fois en 400 ans

Une comète verte récemment découverte nommée Nishimura, du nom de l'astronome amateur japonais Hideo Nishimura qui l'a découverte, est actuellement visible pour la première fois depuis plus de 400 ans. Nishimura a repéré la comète à l'aide d'un appareil photo numérique Canon et d'un téléobjectif. Les comètes sont des morceaux de glace sale qui restent des débris laissés lors de la formation initiale de notre système solaire. Généralement, les comètes restent loin du soleil et sont gelées et invisibles pour nous. Cependant, il arrive parfois qu’une comète s’approche du soleil.

À mesure que la chaleur du soleil commence à évaporer la matière glacée de la comète, la saleté et la poussière à l'intérieur se libèrent, créant ainsi la queue de la comète visible depuis la Terre. La découverte de Nishimura est remarquable compte tenu de la prévalence des télescopes automatisés. Les astronomes amateurs comme Nishimura ont souvent du mal à découvrir quelque chose qui ne figure pas déjà sur la carte des étoiles.

Pour voir la comète Nishimura, vous devez être dans l’hémisphère nord et regarder vers votre horizon est avant le lever du soleil. La meilleure occasion de l’observer est mardi matin, lorsqu’il est le plus proche de la Terre. Le 17 septembre, la comète sera la plus proche du soleil et finira par devenir visible depuis l'hémisphère sud. Cherchez-le dans la constellation du Lion et utilisez des jumelles ou un petit télescope pour une bonne vue.

Sources: Tout bien considéré, NASA, NurPhoto via Getty Images