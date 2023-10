La NASA et l'ISRO vont lancer la mission satellite NISAR pour la surveillance du changement climatique

Dans un effort conjoint visant à mieux comprendre l'impact du changement climatique sur les écosystèmes terrestres, la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) ont annoncé le lancement de la mission satellite radar NISAR début 2024. Cette mission révolutionnaire vise à fournir des informations complètes et des informations détaillées sur deux écosystèmes clés : les forêts et les zones humides, qui jouent un rôle crucial dans la régulation des gaz à effet de serre.

Équipé de systèmes radar avancés, le satellite NISAR effectuera des analyses fréquentes des surfaces terrestres et des glaces, capturant des données tous les 12 jours. Ces données contribueront à améliorer notre compréhension des processus de captage et de libération du carbone au sein de ces écosystèmes. Les forêts agissent comme de précieux puits de carbone, stockant le carbone dans leurs arbres, tandis que les zones humides retiennent des quantités importantes de carbone dans leurs couches de sol. Les perturbations de ces systèmes peuvent intensifier les émissions de dioxyde de carbone et de méthane, exacerbant ainsi le réchauffement climatique.

Le scientifique du projet NISAR au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Paul Rosen, a souligné l'importance de cette mission, déclarant que la technologie radar à bord du satellite NISAR offrira une perspective complète des terres et des glaces de la planète, fournissant des informations cruciales sur leurs changements dynamiques au fil du temps. .

La foresterie et les changements d’affectation des terres représentent actuellement environ 11 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d’origine humaine. En pénétrant le couvert forestier et en faisant rebondir les ondes radar sur les troncs d'arbres et le sol, NISAR permettra aux chercheurs d'estimer la densité du couvert forestier et de surveiller les changements. Ces données amélioreront notre compréhension de la manière dont la déforestation à travers le monde affecte le cycle du carbone et contribue au réchauffement climatique.

Bien qu'elles ne couvrent que 5 à 8 % de la surface terrestre de la planète, les zones humides détiennent une quantité importante de carbone dans leur sol, représentant environ 20 à 30 % du carbone total. Les zones humides constituent également la principale source naturelle de méthane, un puissant gaz à effet de serre, en particulier lorsqu'elles sont inondées. À l’inverse, lorsque les zones humides s’assèchent, du dioxyde de carbone est libéré lorsque le carbone stocké est exposé à l’oxygène. La surveillance des zones humides par NISAR suivra les schémas d'inondation, les variations saisonnières et à long terme, et fournira des informations essentielles pour la gestion de ces écosystèmes en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.

En plus de son rôle dans la surveillance des écosystèmes, le satellite NISAR collectera des données sur les mouvements du sol, aidant ainsi les chercheurs à comprendre divers phénomènes naturels tels que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les glissements de terrain et même les mouvements des glaces et des glaces de mer. Cette approche multidimensionnelle fournira une vision globale de la dynamique changeante de la Terre.

Avec le lancement de la mission satellite NISAR, les scientifiques et les décideurs politiques auront accès à une multitude de données qui contribueront à une prise de décision éclairée et à des stratégies efficaces d'atténuation du changement climatique et de ses répercussions néfastes sur notre planète.

