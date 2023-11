Un nouveau satellite d'observation de la Terre fournira des informations sans précédent

By

La NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) ont collaboré pour développer un satellite d'observation de la Terre révolutionnaire connu sous le nom de radar à synthèse d'ouverture NASA-ISRO (NISAR). Son lancement est prévu au premier trimestre 2024 et NISAR révolutionnera notre compréhension des terres émergées et des surfaces couvertes de glace.

Contrairement aux satellites précédents, NISAR effectuera des analyses et des relevés complets de la Terre tous les 12 jours. D'une durée prévue de trois ans, ce satellite unique offrira une vue sans précédent de la surface dynamique, de l'intérieur, des régions froides, des écosystèmes terrestres et des systèmes hydrographiques de notre planète.

Grâce aux données du NISAR, le monde obtiendra des informations précieuses sur la gestion des ressources naturelles, l'atténuation des risques et l'avancement de notre compréhension du changement climatique. En mesurant les changements dans les écosystèmes, les masses de glace et les surfaces dynamiques, les données du NISAR fourniront des informations cruciales sur la biomasse, l'élévation du niveau de la mer, les risques naturels et les eaux souterraines. Ces connaissances contribueront à la prévention des catastrophes et à mieux préparer les régions vulnérables.

Placement et orbite :

NISAR sera placé à 747 kilomètres au-dessus du niveau de la mer avec une inclinaison de 98.4 degrés. L'heure de passage nodal, survenant à 6 heures du matin et à 6 heures, fait référence aux points où une orbite croise un point de référence. Ces nœuds seront cruciaux pour que NISAR puisse capturer des données pendant ses orbites ascendantes et descendantes.

Objectifs opérationnels :

La mission du NISAR est d'étudier les perturbations des écosystèmes, de surveiller les calottes glaciaires et les effets climatiques, et d'enquêter sur les risques naturels tels que les tremblements de terre, les volcans, les tsunamis et les glissements de terrain. Grâce à sa capacité unique à collecter des données radar dans deux bandes passantes micro-ondes, NISAR fournira des mesures précises de la surface changeante de la Terre, y compris des mouvements aussi petits qu'un centimètre.

Grâce à la technologie du radar à synthèse d'ouverture, NISAR générera des images haute résolution en émettant de l'énergie et en mesurant sa réflexion après avoir interagi avec la Terre. Cette technique de collecte active de données permet au NISAR de fonctionner de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques.

Conclusion:

Le lancement du satellite NISAR marque une étape importante dans l'observation de la Terre. Grâce à ses capacités révolutionnaires et à sa collecte complète de données, NISAR permettra aux scientifiques et aux chercheurs d'approfondir notre compréhension des systèmes dynamiques de la Terre. En fin de compte, ces connaissances contribueront à une meilleure gestion des ressources, à l’atténuation des risques et à la préservation de notre planète pour les générations futures.

QFP

Qu’est-ce que NISAR?

NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) est un satellite d'observation de la Terre qui analysera et étudiera les terres terrestres et les surfaces couvertes de glace tous les 12 jours.

Quels sont les objectifs du NISAR ?

NISAR vise à étudier les perturbations des écosystèmes, à surveiller les calottes glaciaires et les effets climatiques, et à enquêter sur les risques naturels tels que les tremblements de terre, les volcans, les tsunamis et les glissements de terrain.

Comment NISAR collectera-t-il les données ?

NISAR utilisera la technologie du radar à synthèse d'ouverture pour émettre de l'énergie et mesurer sa réflexion après avoir interagi avec la surface de la Terre. Cela permet à NISAR de collecter des données jour et nuit, quelles que soient les conditions météorologiques.

Que les données du NISAR nous aideront-elles à comprendre ?

Les données du NISAR fourniront des informations précieuses sur la gestion des ressources naturelles, l'atténuation des risques et l'avancement de notre compréhension du changement climatique. Cela nous aidera également à mieux comprendre les écosystèmes changeants, les masses de glace et les surfaces dynamiques de la Terre.

Quand NISAR devrait-il être lancé ?

NISAR devrait être lancé au plus tôt en janvier 2024.