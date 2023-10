La NASA et l'ISRO unissent leurs forces pour étudier les écosystèmes terrestres et le changement climatique

By

La NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) ont annoncé un projet de collaboration révolutionnaire connu sous le nom de mission NISAR, abréviation de mission NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Cette mission conjointe vise à fournir une compréhension globale des écosystèmes terrestres et de leur impact sur le changement climatique.

Contrairement aux missions radar précédentes, NISAR utilisera deux fréquences radar, la bande L et la bande S, pour recueillir des informations détaillées sur la surface de la Terre. En cartographiant les écosystèmes forestiers et humides de la planète, NISAR mettra en lumière leur rôle dans le cycle mondial du carbone et la génération de gaz à effet de serre.

La date de lancement de la mission devrait être finalisée pour l'année prochaine et elle offre une opportunité unique d'étudier l'environnement terrestre avec des détails sans précédent. Grâce à sa couverture mondiale et à ses capacités de réponse rapide, NISAR jouera un rôle crucial dans les efforts de réponse aux catastrophes en fournissant des données pour aider à évaluer et à atténuer les dommages causés par des risques naturels tels que les tremblements de terre.

De plus, NISAR offrira aux décideurs politiques un outil précieux pour aborder la question urgente du changement climatique. En fournissant des données facilement accessibles sur les écosystèmes de la Terre, il permettra aux responsables de formuler des plans d'action et de prendre des décisions éclairées pour relever les défis posés par le réchauffement climatique.

La NASA et l'ISRO travaillent en étroite collaboration sur la mission NISAR depuis 2014. Les contributions de la NASA au projet comprennent le radar à synthèse d'ouverture en bande L, un sous-système de communication pour les données scientifiques, des récepteurs GPS et un enregistreur à semi-conducteurs. D'autre part, l'ISRO fournira le bus spatial, le radar en bande S, le lanceur et tous les services de lancement nécessaires.

Cette collaboration entre deux agences spatiales de premier plan témoigne de l’importance de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux. En mettant en commun leur expertise et leurs ressources, la NASA et l'ISRO ouvrent la voie à une meilleure compréhension des écosystèmes terrestres et à une réponse plus efficace au changement climatique.

QFP

Quelle est la mission NISAR?

La mission NISAR, une collaboration entre la NASA et l'ISRO, vise à étudier les écosystèmes terrestres et leur rôle dans le changement climatique. Il utilisera deux fréquences radar pour recueillir des informations détaillées sur la surface de la planète.

Que va étudier NISAR ?

NISAR se concentrera sur la cartographie des écosystèmes forestiers et des zones humides de la Terre et sur leur contribution au cycle mondial du carbone. Il étudiera également les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les changements à la surface de la Terre.

Quelle est la signification du NISAR ?

Les données du NISAR fourniront des informations précieuses pour les efforts de réponse aux catastrophes et contribueront à atténuer les conséquences des risques naturels. En outre, cela aidera les décideurs politiques à prendre des mesures pour faire face à l'impact du changement climatique.