Une nouvelle ère d'observation de la Terre : la NASA et l'ISRO s'unissent pour la mission NISAR

La NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) ont dévoilé leur mission satellite conjointe révolutionnaire connue sous le nom de NISAR, dont le lancement est prévu en 2024. Cette mission marque une étape importante dans la collaboration internationale, alors que les deux agences se réunissent pour explorer le changement climatique et les effets de catastrophes naturelles sur notre planète.

NISAR, abréviation de NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar mission, vise à fournir une compréhension globale du cycle mondial du carbone de la Terre et de sa relation complexe avec le changement climatique. Utilisant une technologie radar de pointe, le satellite fonctionnera à deux fréquences différentes, en bande L et en bande S, lui permettant de collecter des mesures précises et des détails complexes sur notre environnement.

L'un des principaux objectifs de la mission NISAR est d'étudier l'impact des catastrophes naturelles sur la surface de la Terre et sur l'environnement. En observant et en analysant ces événements, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur la manière dont ils façonnent notre planète et affectent les écosystèmes. Ces connaissances s’avéreront essentielles à l’élaboration de stratégies d’atténuation et de gestion des catastrophes à l’échelle mondiale.

Outre les catastrophes naturelles, NISAR se concentrera également sur la question plus large du changement climatique. En surveillant divers indicateurs, tels que les changements dans la couverture de glace, les taux de déforestation et les changements du niveau de la mer, le satellite contribuera à une compréhension plus complète de notre climat en évolution rapide. Ces données contribueront non seulement à la recherche scientifique, mais aideront également les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées pour atténuer les effets néfastes du changement climatique.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que la mission NISAR ?

R : La mission NISAR est un effort de collaboration entre la NASA et l'ISRO pour étudier le changement climatique et l'impact des catastrophes naturelles à l'aide d'une technologie radar avancée.

Q : Quelles fréquences le satellite utilisera-t-il ?

R : Le satellite NISAR fonctionnera sur les fréquences des bandes L et S pour collecter des mesures et des détails précis sur l'environnement terrestre.

Q : Qu’est-ce que NISAR étudiera ?

R : NISAR se concentrera sur le cycle mondial du carbone, le changement climatique et l'impact des catastrophes naturelles sur l'environnement et la surface de la Terre.

Q : Quelle est l’importance de la mission NISAR ?

R : La mission NISAR représente une étape importante dans la collaboration internationale et fournira des informations précieuses sur les stratégies de gestion du changement climatique et des catastrophes.