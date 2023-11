Collaboration entre les États-Unis et l'Inde pour révolutionner l'observation de la Terre avec le satellite NISAR

By

Pour la première fois dans l’histoire, les agences spatiales américaine et indienne se sont associées pour développer le matériel nécessaire à une mission d’observation de la Terre. Le satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR), qui est en voie d'achèvement, représente une collaboration révolutionnaire entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Prévu pour 2024, NISAR révolutionnera complètement la façon dont nous comprenons et surveillons notre planète.

L'objectif principal du NISAR est de réaliser une analyse complète des surfaces terrestres et glaciaires tous les 12 jours, nous fournissant ainsi des informations inestimables sur les changements au fil du temps. Ce qui rend NISAR particulièrement remarquable est le fait qu’il est équipé de deux systèmes distincts de radar à synthèse d’ouverture (SAR). La NASA a développé le SAR en bande L, tandis que l'ISRO a géré le SAR en bande S, en utilisant des ondes radio de longueurs d'onde plus courtes. En utilisant différentes longueurs d'onde, NISAR nous fournira une compréhension sans précédent des paysages en évolution de la Terre.

L'un des principaux domaines d'intérêt du NISAR concerne les forêts et les zones humides de la Terre, qui présentent un intérêt particulier pour les climatologues. Ces écosystèmes agissent comme des puits de carbone essentiels, absorbant le dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre de l’atmosphère. Cependant, les activités humaines comme la déforestation et l’urbanisation constituent une menace pour ces écosystèmes vitaux, réduisant leur capacité de stockage de carbone. En fait, les changements d’affectation des terres représentent environ 11 % des émissions mondiales de carbone.

Le lancement du satellite NISAR début 2024 depuis le centre spatial Satish Dhawan de l'ISRO marque une étape importante dans le partenariat entre la NASA et l'ISRO. En travaillant ensemble, ces agences spatiales ouvrent la voie à une meilleure compréhension des paysages et des écosystèmes changeants de la Terre. Les observations du NISAR joueront un rôle essentiel pour relever les défis environnementaux et renforcer nos efforts pour lutter contre l'impact du changement climatique sur notre planète.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que le satellite NISAR ?

Le satellite NISAR est un projet collaboratif entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) conçu pour révolutionner l'observation de la Terre en balayant en continu la surface de la planète avec un radar. Il est équipé de deux systèmes radar à synthèse d'ouverture (SAR), ce qui le rend capable de fournir des informations sans précédent sur l'évolution des paysages et des écosystèmes.

2. Sur quoi NISAR se concentrera-t-il ?

Le NISAR se concentre principalement sur les forêts et les zones humides de la Terre, qui présentent un grand intérêt pour les climatologues. Ces écosystèmes servent de puits de carbone, absorbant le dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre. Les observations du NISAR aideront à comprendre les changements qui se produisent dans ces écosystèmes vitaux et à relever les défis posés par le changement climatique.

3. Quand le satellite NISAR sera-t-il lancé ?

Le lancement du satellite NISAR est prévu début 2024 depuis le centre spatial Satish Dhawan de l'ISRO, dans le sud de l'Inde. Cet effort de collaboration entre la NASA et l'ISRO marque un partenariat révolutionnaire visant à faire progresser notre compréhension des paysages et des écosystèmes changeants de la Terre.