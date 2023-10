Les limites environnementales dont les économistes n’ont pas tenu compte

Une récente mise à jour du concept de frontières planétaires a mis en évidence l’ampleur avec laquelle l’activité économique humaine affecte négativement l’environnement. La notion de limites planétaires a été introduite pour la première fois en 2009 par les scientifiques Johan Rockstrom et Will Steffen, dans le but d'identifier les catégories clés de dommages environnementaux et de déterminer dans quelle mesure le système Terre pourrait se remettre de ces dommages. La mise à jour, dirigée par l'océanographe Katherine Richardson, révèle que sur les neuf frontières identifiées, seules trois n'ont pas été franchies. Cela dresse un tableau sombre de l’état actuel de l’environnement.

Ce que les économistes n’ont pas réalisé, c’est que toute activité économique est intimement liée à l’environnement naturel et a des conséquences sur celui-ci. Au cours du siècle dernier, les progrès technologiques et la croissance démographique ont considérablement augmenté le niveau de vie, mais au prix d’un lourd tribut pour l’environnement. Les trois frontières qui n’ont pas encore été franchies sont l’acidification des océans, la pollution par les aérosols et l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique. Il est toutefois important de noter que ces frontières sont interdépendantes et que le franchissement d’une frontière peut avoir des effets en cascade sur les autres.

Les limites identifiées couvrent une gamme de dommages environnementaux, notamment la perte de biodiversité, l’épuisement des eaux douces, l’utilisation des terres, les émissions de gaz à effet de serre, l’acidification des océans, les émissions chimiques et la surcharge en nutriments. Les lois de la physique dictent que rien ne disparaît réellement de la Terre ; cela change simplement de forme. Cela signifie que toute activité économique génère des déchets sous diverses formes.

Même si le franchissement de ces frontières n’entraîne pas un désastre immédiat, cela indique néanmoins que l’humanité est entrée en territoire dangereux. Il est crucial que nous comprenions l’interdépendance de ces frontières et que nous prenions des mesures urgentes pour atténuer davantage de dégâts. La reconnaissance des limites environnementales auxquelles nous sommes actuellement confrontés devrait inciter les économistes et les décideurs politiques à réévaluer leurs approches et à placer les pratiques durables au premier plan du développement économique.

