Nikhil Koratkar reconnu comme membre de l'American Physical Society pour ses innovations pionnières à l'échelle nanométrique

Nikhil Koratkar, professeur distingué du Rensselaer Polytechnic Institute, a été honoré en tant que membre de l'American Physical Society (APS). Connu pour ses contributions révolutionnaires à la science et à la technologie à l'échelle nanométrique, Koratkar a révolutionné l'utilisation de matériaux nanométriques dans les composites et les dispositifs de stockage d'énergie.

Le programme de bourses APS récompense les personnes qui ont fait des progrès exceptionnels en physique grâce à des recherches originales, des publications et des innovations remarquables dans l'application de la physique à la science et à la technologie. Les travaux de Koratkar au sein de la Division de physique des matériaux ont été reconnus pour leur impact transformateur sur la science et la technologie à l'échelle nanométrique. Ses découvertes incluent l'identification révolutionnaire de la transparence partielle de Van der Waals dans le graphène et son utilisation pionnière de matériaux nanostructurés dans les composites et les dispositifs de stockage d'énergie.

Koratkar a exprimé sa sincère gratitude pour avoir reçu cette prestigieuse reconnaissance, soulignant l'importance qu'elle revêt pour lui. Il attribue sa passion pour la recherche universitaire à des personnalités influentes dans le domaine, telles que Richard Feynman et Robert Resnick, tous deux boursiers de l'APS. Suivre les traces de ces idoles est à la fois enrichissant et humiliant pour Koratkar.

Chez Rensselaer, Koratkar concentre ses recherches sur la synthèse, la caractérisation et l'application de matériaux à l'échelle nanométrique. Il examine leurs propriétés fondamentales dans des domaines tels que la mécanique, l'électricité, la chaleur, l'optique et l'optoélectronique, et est pionnier dans le développement de divers composites, revêtements et dispositifs de stockage d'énergie. En témoignage de son expertise et de son mentorat, il a dirigé avec succès 27 doctorants. étudiants, dont beaucoup occupent désormais des postes importants dans le monde universitaire et industriel.

Avec plus de 240 articles dans des revues scientifiques, y compris des contributions à des publications prestigieuses comme Nature et Science, les recherches de Koratkar ont recueilli plus de 33,000 XNUMX citations. Il a également été reconnu comme chercheur très cité par Clarivate Analytics. De plus, Koratkar détient quatre brevets sur les batteries et est co-fondateur d'Alsym Energy, une entreprise de batteries basée à Woburn, dans le Massachusetts. Alsym Energy se consacre au développement d'une nouvelle classe de batteries ininflammables, non toxiques, peu coûteuses et durables pour les applications dans les secteurs du stockage stationnaire, maritime et automobile.

La profonde influence de Koratkar s'étend bien au-delà du monde universitaire, façonnant l'opinion publique sur la nanotechnologie et le stockage de l'énergie. Son travail a été largement présenté dans les principaux médias, diffusant des connaissances et sensibilisant. En traduisant les connaissances fondamentales au niveau moléculaire en solutions pratiques aux défis du stockage d'énergie, Koratkar contribue activement à la création de solutions énergétiques durables sur le plan environnemental et économique.

Shekhar Garde, doyen de l'école d'ingénierie de Rensselaer, a salué le leadership de Koratkar dans le domaine et sa capacité à résoudre les problèmes urgents de stockage d'énergie. Grâce à sa reconnaissance bien méritée en tant que membre de l'APS, Koratkar continue de faire avancer le domaine de la science et de la technologie à l'échelle nanométrique, ouvrant la voie à un avenir plus économe en énergie.

QFP

Quelles contributions Nikhil Koratkar a-t-il apportées ?

Nikhil Koratkar a apporté des contributions pionnières au domaine de la science et de la technologie à l'échelle nanométrique, en particulier dans l'utilisation de matériaux nanométriques dans les composites et les dispositifs de stockage d'énergie.

Quelle est l’importance d’être nommé membre de l’American Physical Society ?

Être nommé membre de l'American Physical Society signifie les réalisations exceptionnelles et le travail révolutionnaire d'un individu dans le domaine de la physique. Il s'agit d'une reconnaissance accordée aux personnes qui ont apporté d'importantes contributions à la physique par la recherche, la publication et l'innovation.

Quel est l’objet des recherches de Nikhil Koratkar ?

Les recherches de Nikhil Koratkar se concentrent sur la synthèse, la caractérisation et l'application de matériaux à l'échelle nanométrique. Il explore leurs propriétés mécaniques, électriques, thermiques, optiques et optoélectroniques, ainsi que leurs applications dans les composites, les revêtements et les dispositifs de stockage d'énergie.

Qu’est-ce qu’Alsym Energy et quelle est sa mission ?

Alsym Energy est une entreprise de batteries cofondée par Nikhil Koratkar. La société est basée à Woburn, dans le Massachusetts, et se consacre au développement d'une nouvelle classe de batteries ininflammables, non toxiques, peu coûteuses et durables pour le stockage stationnaire, les applications maritimes et automobiles.