L'équinoxe et les aurores boréales : un spectacle spectaculaire

L'équinoxe, qui tombe le 23 septembre, pourrait offrir une meilleure chance que d'habitude d'assister au spectacle impressionnant des aurores boréales, également connues sous le nom d'aurores boréales. Le champ magnétique terrestre et l'inclinaison de la planète à ce moment-là créent des conditions favorables à la survenue de ce spectacle de lumière naturelle. Bien qu'il n'y ait jamais de garantie définitive de voir des aurores boréales, l'équinoxe augmente la probabilité, plutôt que de l'assurer.

Selon David Moore, rédacteur en chef du magazine Astronomy Ireland, les meilleurs endroits en Irlande pour apercevoir les aurores boréales sont la côte nord de l'Irlande du Nord et Mayo. Ces zones sont idéales en raison de leurs vues dégagées sur l’océan Atlantique, ainsi que de leur pollution lumineuse minimale provenant des villes et des villages. Néanmoins, si le ciel est dégagé, les aurores boréales peuvent être visibles depuis n’importe quelle partie du pays.

Le phénomène des aurores boréales commence après que des éruptions solaires, ou éruptions solaires, libèrent des milliards de tonnes de rayonnement dans l'espace. Environ deux jours après ces éruptions solaires, les particules atomiques frappent l'atmosphère terrestre. Certaines de ces particules sont piégées dans le champ magnétique terrestre et sont attirées vers les pôles Nord et Sud. Lorsque ces particules entrent en collision avec les atomes et les molécules de l’atmosphère, elles créent les couleurs vibrantes associées aux aurores boréales.

Pour profiter pleinement des aurores, il est essentiel de s’éloigner des lumières artificielles. Vivre dans une ville n’offrira qu’une vue sur les principaux écrans. Le soleil traverse des cycles d'activité tous les 11 ans et devrait culminer en 2025, ce qui rend les prochaines années particulièrement propices à l'observation des aurores boréales.

Astronomy Ireland propose un service d'alerte aux aurores, publiant chaque après-midi des prévisions sur les conditions du ciel pour la nuit à venir, y compris la possibilité de voir des aurores. Les lumières peuvent être observées à différents moments de la nuit, parfois pendant plusieurs heures et parfois seulement pendant une brève période.

Même si un ciel nuageux peut gêner l'expérience visuelle, les particules du soleil frappent l'atmosphère bien au-dessus des nuages. Par conséquent, lorsque le ciel est clair, les aurores boréales peuvent être visibles dans toute leur splendeur.